‘The Beatles’: estos son los actores que interpretarán en el cine a los Cuatro grandes de Liverpool

La vida de The Beatles llegará a la pantalla grande de la mano del director británico Sam Mendes, quien anunció que las historias de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr podrán disfrutarse en el cine.

Según información de Variety e Infobae, Mendes (1917, Skyfall) afirmó que la historia de The Beatles será contada en cuatro películas, cada una centrada en uno de los integrantes de la mítica banda de rock inglesa.

El proyecto, titulado The Beatles: A Four Film Cinematic Event, se estrenará en abril de 2028.

Mendes presentó la producción en la CinemaCon, realizada en Las Vegas, donde también reveló los nombres de los actores que interpretarán a los legendarios Beatles: Paul Mescal (Normal People, Aftersun) será Paul McCartney; Harris Dickinson (Triangle of Sadness, The King’s Man) dará vida a John Lennon; Joseph Quinn (Stranger Things) encarnará a George Harrison; y Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) interpretará a Ringo Starr.

Una película para cada Beatle

Infobae explicó que el enfoque narrativo de Mendes busca explorar la historia de The Beatles desde una perspectiva única. Cada película profundizará en la vida de uno de los artistas y, al final, todas se entrelazarán para contar la historia de una de las bandas más grandes de todos los tiempos.

“Cada uno tiene su propia historia, pero juntos son legendarios”, afirmó Mendes en la presentación.

Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson son los actores encargados de encarnar a los miembros de The Beatles en las nuevas películas sobre las vidas de los músicos. (AFP)

El director agregó que The Beatles es demasiado grande para ser retratado en una sola película y que una serie de televisión no le parecía la mejor opción; por ello, decidió realizar cuatro filmes.

Por su parte, Variety destacó que esta es la primera vez que se conceden los derechos de la música de The Beatles para una producción narrativa, lo que permitirá incluir piezas emblemáticas como Strawberry Fields Forever, Let It Be, I Am the Walrus y Yellow Submarine en la banda sonora.

El director Sam Mendes presentó el proyecto cinematográfico de The Beatles en la CinemaCon en Las Vegas junto al CEO de Sony Pictures, Tom Rothman. (AFP)

Esta también es la primera ocasión en que una producción sobre los Cuatro Grandes de Liverpool cuenta con la aprobación de sus herederos.

Aunque se confirmó que el estreno de las películas será en abril de 2028, aún no se ha determinado si se lanzarán simultáneamente o de forma escalonada.

