Temblor de Costa Rica sorprendió a influencer mexicano en plena transmisión (video)

El influencer mexicano César López fue sorprendido por la noticia del temblor en Costa Rica mientras realizaba una transmisión en vivo.

El influencer mexicano César López, quien ha mantenido una relación muy cercana con Costa Rica y los ticos, se vio sorprendido la noche de este 27 de abril con el temblor de magnitud 5.0 que sacudió a nuestro país antes de las 10 p. m.

El azteca, fan y apasionado por la cultura y los ticos, estaba realizando una transmisión en vivo en sus plataformas digitales cuando recibió la noticia del sismo. “Estoy leyendo por acá en comentarios que en este momento está temblando en Costa Rica. Esperando que estén de lo mejor. Está temblando fuerte en Tiquicia”, manifestó desde su casa en México.

López ha visitado en varias ocasiones nuestro país y ha mostrado un cariño muy fuerte hacia Costa Rica, tanto por la música como por la comida y las artes; por eso siempre se mantiene informado de lo que sucede acá.

En la transmisión, varios seguidores le enviaron información sobre lo que ocurría desde lugares como Alajuela, San José, Escazú, Cartago, Upala y Turrialba. “Oye, hasta me puse nervioso”, dijo el también músico.

La Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (UCR) reportó el sismo con magnitud 5,3 Mw, 2 kilómetros al oeste de San Ignacio, Acosta. La profundidad fue de 64 kilómetros.