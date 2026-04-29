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Temblor de Costa Rica sorprendió a influencer mexicano en plena transmisión (video)

El creador de contenido César López se mostró preocupado por los ticos

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Por Jessica Rojas Ch.
Creador de contenido mexicano César López.
El influencer mexicano César López fue sorprendido por la noticia del temblor en Costa Rica mientras realizaba una transmisión en vivo. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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