(Video) Temblor sacudió transmisión de Extra TV y la reacción de la presentadora recibe elogios en redes

La periodista Gabriela Muñoz conducía la transmisión de Extra TV durante el sismo que sacudió el Valle Central este lunes 27 de abril.

El sismo que sacudió el Valle Central la noche de este lunes 27 de febrero hizo de las suyas en plena transmisión en vivo del programa Mesa de análisis, del canal Extra TV. Sin embargo, fue la reacción de la presentadora la que, a la postre, dejó a todos sorprendidos.

La cámara se tambaleaba con fuerza, enfocando a la periodista Gabriela Muñoz, quien dirigía sola el espacio.

Muñoz mostró un aplomo excepcional. Inmutable leyó la hora y reportó sobre el sismo. Incluso, con total serenidad, pidió reportes del público y utilizó su computadora para revisar la información del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) de la Universidad Nacional (UNA).

“Estamos experimentando un fuerte sismo aquí en el sector de Tibás. Bastante segundos; todavía se puede sentir el movimiento de la tierra acá donde estamos nosotros”, relató.

El fragmento fue compartido por la televisora en redes sociales, donde se viralizó. El video tiene miles de reproducciones y cientos de comentarios, en los que, más allá de algunos pocos reportes, la mayoría elogia a la comunicadora.

“Muy ecuánime y profesional”, “Me deseo la calma y serenidad de ella”, “Excelente periodista… mantuvo la calma, no quebró la voz y habla como si estuviera leyendo un diálogo, pero en realidad está improvisando”, “El nivel de regulación emocional de esa periodista es terapia en vivo”, fueron algunos de los mensajes.

El Ovsicori reportó que el temblor tuvo una magnitud de 5.0 Mw. Además, el informe oficial detalla que ocurrió la noche a 4 kilómetros al sureste de Acosta, en la provincia de San José, a las 9:49 p. m.