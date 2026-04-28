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(Video) Temblor sacudió transmisión de Extra TV y la reacción de la presentadora recibe elogios en redes

La comunicadora Gabriela Muñoz desató cientos de reacciones en redes sociales por su actitud ante el sismo

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Por Juan Pablo Sanabria y Jessica Rojas Ch.
Gabriela Muñoz, Extra TV
La periodista Gabriela Muñoz conducía la transmisión de Extra TV durante el sismo que sacudió el Valle Central este lunes 27 de abril. (Captura de video)







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Extra TVSismo Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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