Apps costarricenses le pueden avisar de un temblor antes de sentirlo

Un temblor de magnitud 5,2 sorprendió la tarde de este martes a habitantes de varias regiones de Costa Rica. El sismo ocurrió a las 4:36 p. m. y tuvo el epicentro cerca del Parque Nacional Corcovado, en la península de Osa, según el reporte preliminar del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori). Dos apps pueden avisarle del temblor segundos antes de percibir.

Una es la del Ovsicori y la otra es la del Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica (LIS-UCR).

En situaciones como esta, la aplicación oficial del Ovsicori volvió a demostrar su utilidad, pues permite recibir notificaciones segundos antes de sentir un temblor, siempre que las condiciones lo permitan.

Marino Protti, sismólogo del Ovsicori, explicó el lunes que el sistema de alerta temprana no predice los sismos, sino que detecta sus primeras ondas en estaciones cercanas al epicentro, lo que permite avisar a zonas que aún no han comenzado a percibir el movimiento. El margen puede ser de unos pocos segundos, pero suficiente para que el usuario se prepare.

“Por ejemplo, si el sismo es en Quepos y las tres primeras estaciones en la Acosta lo registraron, avisa al Valle Central que las ondas sísmicas van de camino. Ese es el ese es el tiempo de alerta. Ya el sismo ocurrió y lo que se hace es adelantarse a las ondas sísmicas para que la gente sepa que va a sentir ondas sísmicas en cierto momento cercano”, explicó Protti.

El funcionamiento es sencillo: cuando un sismo ocurre, las ondas sísmicas se propagan desde el epicentro. El sistema monitorea estas ondas mediante estaciones distribuidas estratégicamente. Si al menos tres estaciones registran el evento, un algoritmo calcula una ubicación y una magnitud preliminar; de inmediato se envían alertas, según la ubicación del usuario:

Si su zona no percibirá el sismo , la app envía una alerta silenciosa.

, la app envía una alerta silenciosa. Si se prevé un movimiento leve , la notificación incluye sonido e información básica del evento.

, la notificación incluye sonido e información básica del evento. Si se anticipa un sismo fuerte, se activa un aviso sonoro intenso (“sismo, sismo, sismo”) para tomar medidas rápidas.

Para que las alertas funcionen, el usuario debe tener el teléfono encendido y con conexión a Internet, pues sin datos activos la notificación no llega a tiempo. La aplicación también ajusta sus avisos de acuerdo con la distancia entre el epicentro y la persona, ofreciendo una información más precisa y útil.

Aquí puede descargar la app del Ovsicori:

Segunda app

Por su parte, la aplicación del Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica (LIS-UCR) envía alertas automatizadas cuando tres o más estaciones sísmicas detectan un movimiento relevante y utiliza la escala japonesa JMA para clasificar la intensidad. El usuario recibe un aviso en su teléfono, facilitando respuestas inmediatas y la recolección de datos para mapas de intensidad.

Puede descargarse en las siguientes plataformas: