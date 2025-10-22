El País

Dos ‘apps’ costarricenses envían alertas sísmicas segundos antes de un temblor: descárguelas aquí

Herramientas creadas por la UNA y la UCR notifican la llegada de un movimiento telúrico antes de que sea perceptible, ayudando a la población a reaccionar con tiempo.

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación
Dos ‘apps’ costarricenses envían alertas sísmicas segundos antes de un temblor: descárguelas aquí
Desde hace algunos años, la UNA y la UCR tiene disponibles aplicaciones móviles para la detección temprana de temblores. (Menur / Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TemblorSismoQueposOVSICORIRSNUCRUNA

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.