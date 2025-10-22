Dos ‘apps’ costarricenses envían alertas sísmicas segundos antes de un temblor: descárguelas aquí

Desde hace algunos años, la UNA y la UCR tiene disponibles aplicaciones móviles para la detección temprana de temblores.

Costa Rica cuenta con dos aplicaciones móviles para alertas sísmicas basadas en redes de detección local, gestionadas por la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR).

Cada herramienta genera notificaciones sobre la llegada de un sismo segundos antes de ser percibido, permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas durante estos eventos.​

LEA MÁS: Temblor de 6,1 grados sacude Costa Rica; reportan caída de objetos y cortes de electricidad en Quepos y Parrita

Características

La aplicación del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA) utiliza algoritmos para emitir alertas en tres niveles según la intensidad del movimiento, apoyando la gestión de riesgos. Según el periódico El Financiero, los usuarios pueden contribuir a la actualización de datos reportando su experiencia a través del sistema.

La app de la UNA se encuentra disponible gratuitamente para dispositivos Android y Apple mediante los siguientes enlaces:

Por su parte, la aplicación del Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica (LIS-UCR) envía alertas automatizadas cuando tres o más estaciones sísmicas detectan un movimiento relevante y utiliza la escala japonesa JMA para clasificar la intensidad. El usuario recibe un aviso en su teléfono, facilitando respuestas inmediatas y la recolección de datos para mapas de intensidad. Puede descargarse en las siguientes plataformas:

Estas apps requieren permisos de notificación y localización para el funcionamiento óptimo y pueden ser empleadas como recursos de apoyo personal ante riesgos sísmicos en el país.