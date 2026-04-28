Temblor de magnitud 5.0 sacude Costa Rica

Sismo de magnitud 5.0 con epicentro en Acosta, según el Ovsicori.

Un temblor de magnitud 5.0 Mw se registró la noche de este lunes 27 de abril 4 kilómetros al sureste de Acosta, en la provincia de San José, según información oficial del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) de la Universidad Nacional (UNA).

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:49 p. m. y presentó una profundidad de 51 kilómetros.

La Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (UCR) reportó el sismo con magnitud 5,3 Mw, 2 kilómetros al oeste de San Ignacio, Acosta. La profundidad fue de 64 kilómetros.

¿Por qué ocurren discrepancias entre los reportes sísmicos?

Según un reporte de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), a las 10:13 p. m. no tenía ningún reporte de daños.