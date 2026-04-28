Puro Deporte

Fuerte temblor se sintió en vivo en ‘La Platea’ de TD Más; vea la reacción de los panelistas

David Diach sostenía un balón; Christian Sandoval conducía La Platea... y en eso llegó el fuerte temblor en vivo

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Por Fanny Tayver Marín
Este es el momento en que los panelistas de La Platea comentaban el temblor de este lunes 27 de abril, que se sintió en vivo en el programa.
Este es el momento en que los panelistas de La Platea comentaban el temblor de este lunes 27 de abril, que se sintió en vivo en el programa. (Captura de pantalla Facebook TD Más/Captura de pantalla Facebook TD Más)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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