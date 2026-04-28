Fuerte temblor se sintió en vivo en ‘La Platea’ de TD Más; vea la reacción de los panelistas

Este es el momento en que los panelistas de La Platea comentaban el temblor de este lunes 27 de abril, que se sintió en vivo en el programa.

El fuerte temblor que sacudió esta noche al país se sintió en vivo durante el programa La Platea que transmite todos los lunes TD Más.

El espacio, conducido por el experimentado periodista Christian Sandoval, transcurría con normalidad cuando a las 9:49 p. m. la tierra se movió con epicentro cerca del cantón de Acosta y una magnitud de 5.0 Mw.

En ese momento, la cámara hacía un primer plano a una bola que sostenía David Diach, como parte de una promoción de una empresa patrocinadora. De repente, la toma se movió mucho y Sandoval dijo “Epa”.

“Buen meneo”, añadió El Mambo Núñez, mientras otro de los contertulios recordó la famosa frase “Calma” de Jill Paer.

Sandoval hizo, precisamente, un llamado a la calma en serio a todos los que estaban viendo en la casa.

Una cámara mostró el techo del set de TD Más (en Sabana Oeste), donde una lámpara del techo seguía moviéndose.

El programa continuó mientras en todo Costa Rica las personas empezaban a intercambiar información sobre el fuerte sismo en redes sociales y grupos de WhatsApp.