Siempre los personajes me dejan alguna enseñanza como actriz. En este caso, ... híjole, muchas cosas (ríe). Lo importante que es encontrar tu propio ser, cueste lo que cueste (suspira). Al final de cuentas, el amor es lo que está por encima de todo y creo que, a pesar de que conozcamos este lado de Selena que no se había contado antes, la única que sabe si esto es cierto o no, es la artista. Y, aunque esto fuera cierto, aún así, las personas somos dignas de amor, siempre. Esta serie cuenta situaciones que nos han pasado a todas las mujeres, pero el ser humano está diseñado para ser juzgado antes de entenderlo y, pues claro, se vuelve complicado porque nosotros no queremos que las personas dejen de amarnos. Definitivamente, lo que yo no quiero es que amen siendo una persona que no soy. Si es así, prefiero que no me amen en absoluto (ríe).