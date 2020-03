—En mi visita del año pasado sentí un cambio en la percepción del ‘pura vida’ y de la cultura de paz de Costa Rica. Sentí al tico con los nervios crispados porque la división política que dejó las elecciones presidenciales hicieron como una brecha ideológica. Este año percibo que eso ya pasó, que hay más normalidad y que se volvió a la coexistencia pacífica del país, porque Costa Rica ha dado una lección al mundo y sobre todo a América Latina, al no tener Ejército y eso no ocurre por decreto de nadie, ocurre porque la conciencia colectiva del país y los ciudadanos ticos han asumido la no violencia como la cultura de paz. Es preocupante cuando uno ve que algo puede entorpecer ese designio del tico de ser alguien que dice ‘pura vida’ y tenga paz; eso me encanta de ustedes.