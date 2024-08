‘House of the Dragon’: ¿En qué otras series y películas aparecen sus actores?

Olivia Cooke y Emma D'Arcy interpretan la versión adulta de Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen en 'House of the Dragon'.

House of the Dragon se convirtió en una de las series más populares en lo que va del 2024. Su historia se desarrolla 172 años antes de los eventos de Game of Thrones, con el drama situado en la lucha de las casas Targaryen y Hightower por quedarse con el Trono de Hierro en el Desembarco del Rey.

Desde el lanzamiento de su primera temporada en el 2022 y el inicio de la segunda entrega el pasado 16 de junio, los protagonistas de House of the Dragon han captado la atención del público. Algunos actores ya eran reconocidos antes de la serie, porque participaron en títulos como The Crown, Harry Potter y películas como Saltburn, mientras que otros alcanzaron la fama gracias a esta producción de HBO.

Emma D’Arcy, quien da vida a Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon, inició su carrera cinematográfica en el 2015 con un papel secundario de francotirador en United Strong Alone. Posteriormente, participó en Wanderlust (2018), una serie de Netflix que aborda los esfuerzos de una psicóloga y su esposo por reconstruir su matrimonio.

En el 2020, D’Arcy tuvo otro papel destacado en Truth Seekers, una serie que sigue a investigadores paranormales en iglesias y hospitales abandonados, que desvelan una conspiración que podría poner en riesgo a la humanidad. Sin embargo, fue con House of the Dragon donde alcanzó el estrellato.

Matt Smith, quien interpreta a Daemon Targaryen, es ampliamente conocido por su papel del joven príncipe Philip en The Crown (2016), de Netflix, que le valió una nominación en los premios Emmy, y por haber encarnado al popular Doctor en la serie británica Doctor Who, del 2010 al 2013. Además, participó en la comedia Orgullo y prejuicio y zombis (2016) y en el filme de superhéroes Morbius (2022) de Marvel.

Por otra parte, la actriz británica Olivia Cooke tuvo un destacado paso por la industria antes de interpretar a Alicent Hightower. En la televisión, hizo el rol de Emma Decody en Bates Motel (2013), así como las tres películas sobrenaturales de 2014 The Quiet Ones, The Signal y Ouija.

LEA MÁS: ‘House of the Dragon’: Max confirma tercera temporada y esto es lo que se sabe

Otto Hightower es uno de los personajes que, si bien ha perdido un poco de protagonismo conforme avanza la segunda temporada de House of the Dragon, es vital para la historia. Su intérprete, Rhys Ifans, cuenta con casi tres décadas de trayectoria en el cine.

Uno de sus papeles más destacados fue en la saga de Harry Potter, donde interpretó a Xenophilius Lovegood, un mago que advierte a Harry, Ron y Hermione sobre la leyenda de las Reliquias de la Muerte.

En la misma línea de los actores de la casa Hightower, sobresale el británico Tom Glynn-Carney con su personaje Aegon Targaryen, quien se autoproclama rey de Desembarco del Rey. Glynn-Carney participó previamente en Dunkirk (2017), dirigida por Christopher Nolan.

El hermano en pantalla de Aegon, Aemond Targaryen, es interpretado por Ewan Mitchell. Este actor es conocido por sus papeles en la serie The Last Kingdom (2017) y en la película Saltburn (2023), donde asumió el rol de Michael Gavey.

Los episodios de House of the Dragon se emiten cada domingo a las 7 p. m. por el canal HBO y el servicio de streaming Max. El final de la segunda temporada será el 4 de agosto, a la misma hora.

LEA MÁS: 20 años de ‘Troya’: Así luce hoy Diane Kruger, la actriz de Helena

Emma D'Arcy (32 años) es la protagonista de 'House of the Dragon'. Su papel como Rhaenyra Targaryen, quien busca convertirse en reina de Westeros, es de los preferidos entre los fanáticos. (Max e Instagram Emma D'a)

Alicent Hightower, interpretada por Olivia Cooke (30 años) desató la guerra contra la herencia de Rhaenyra Targaryen.

Matt Smith, quien ha actuado en otras series populares como 'The Crown', tiene 41 años. En 'House of the Dragon' es el desafiante Daemon Targaryen. (Max e IMDb)

El actor Rhys Ifans, de 65 años, hace el rol de Otto Hightower. Además de su faceta como intérprete, también produce música. (Wiki)

Tom Glynn-Carney (29 años) encarga a Aegon Targaryen, quien desafía al reinado de su hermana Rhaenyra en 'House of the Dragon'. (Max e Instagram Tom Glynn-Carney )