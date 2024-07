‘House of the Dragon’: Esta es la edad de sus actores en la vida real

Emma D'Arcy (31 años) es la protagonista de 'House of the Dragon'. Su papel como Rhaenyra Targaryen, quien busca convertirse en reina de Westeros, es de los preferidos entre los fanáticos. (Max e Instagram Emma D'a)

Conforme se acerca la esperada confrontación entre las casas Targaryen y Hightower en House of the Dragon, los seguidores más fervientes de esta precuela de Game of Thrones notaron un detalle curioso. Aunque los personajes representan a diferentes generaciones de un mismo linaje, en la vida real los actores que los interpretan tienen edades muy similares entre sí.

Hasta el momento, las figuras centrales de los primeros tres episodios de la segunda temporada han sido Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower. Las actrices Emma D’Arcy y Olivia Cooke, que dan vida a estos personajes, tienen edades cercanas: 31 y 30 años, respectivamente. Por otro lado, el miembro del elenco con mayor edad es Matt Smith, quien interpreta a Daemon Targaryen y cuenta con 41 años.

El promedio de edad en el resto de los actores es cerca de los 30 años. Por ejemplo, la diferencia de edad entre las actrices de Alicent Hightower y Helaena Targaryen, quienes interpretan a una madre e hija, es de solo cinco años.

A pesar de que tienen edades similares, el equipo de maquillaje y vestuario ha logrado que las generaciones que representan a padres, madres, abuelos, abuelas e hijos se distingan con claridad. Como es el caso de Rhaenyra, quien tuvo cinco hijos (Jacaerys, Lucerys, Joffrey, Viserys y Aegon), así como Alicent, quien dio vida a sus tres hijos Aegon, Aemond y Helaena Targaryen.

La segunda temporada de House of the Dragon abarca la batalla por el Trono de Hierro, luego de que tanto Rhaenyra como Aegon Targaryen se declararan reina y rey de Desembarco del Rey. El primer episodio de esta entrega se estrenó el pasado 16 de junio y, desde entonces, los capítulos siguientes se publican cada domingo hasta el 4 de agosto. La hora de lanzamiento de los episodios es a las 7 p. m. por Max.

A continuación, le presentamos a los principales actores de la segunda temporada de House of the Dragon y sus edades.

Alicent Hightower, interpretada por Olivia Cooke (30 años) desató la guerra contra la herencia de Rhaenyra Targaryen.

Matt Smith, quien ha actuado en otras series populares como 'The Crown', tiene 41 años. En 'House of the Dragon' es el desafiante Daemon Targaryen. (Max e IMDb)

Fabien Frankel interpreta a Criston Cole en 'House of the Dragon'. El actor británico tiene 30 años. (Max e Instagram Fabien Frankel )

Tom Glynn-Carney (29 años) encarna a Aegon Targaryen, quien desafía al reinado de su hermana Rhaenyra en 'House of the Dragon'. (Max e Instagram Tom Glynn-Carney )

Ewan Mitchell, de 27 años, protagoniza al malvado Aemond Targaryen, a quien le sacaron su ojo izquierdo cuando era un niño. (Max e IMDb)

Phia Saban, de 25 años, es de las actrices más jóvenes en 'House of the Dragon'. Su rol es el de la tercera hija de Alicent, Helaena Targaryen. (Max e Instagram Phia Saban)