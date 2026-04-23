Teletica confirma cambios en ‘Batalla de karaoke’ que podrían inclinar la balanza del concurso

Durante varias galas, el programa 'Batalla de karaoke' de Teletica, elige un ganador que pasa a la gran final del concurso.

El programa Batalla de karaoke, de Teletica, tendrá su tercera gala este domingo 26 de abril y tendrá dos importantes cambios en su dinámica, los cuales incidirán en la elección del ganador de la jornada.

Vivian Peraza, productora del concurso, explicó a La Nación que el segmento conocido como El reto, donde los participantes interpretan una canción al azar, ya no se realizará a mitad del programa, sino que pasará al cierre del show.

Esto daría más espacio a que los concursantes puedan mostrar sus talentos con las canciones que eligieron para la competencia y tener más tiempo para recibir votos del público.

El segundo cambio es que los ganadores del reto ya no recibirán 500 votos extra; esta cifra aumentará a 50.000, que se reflejarán en los números finales.

Ítalo Marenco y Keyla Sánchez son los encargados de conducir el programa 'Batalla de karaoke' que este 26 de abril presentará su tercera gala en Teletica. (Lilly Arce/Archivo)

Otro detalle es que a partir de la tercera gala ya no serán 12 cantantes, sino 11; esto responde a la cantidad de clasificados que se eligieron en las etapas previas del concurso y cuya participación será distribuida en los próximos programas.

Batalla de karaoke se transmite los domingos a las 7 p. m. por Canal 7. Los presentadores oficiales son Ítalo Marenco y Keyla Sánchez, apoyados por Mauricio Hoffmann y René Barboza en menciones de patrocinadores y contacto con los concursantes.