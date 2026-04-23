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Teletica confirma cambios en ‘Batalla de karaoke’ que podrían inclinar la balanza del concurso

Este domingo 26 de abril, en la tercera jornada del concurso de canto, se aplicarán las modificaciones

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Por Jessica Rojas Ch.
Inicio del nuevo programa de Canal 7 Batalla de Karaoke / Foto Lilly Arce
Durante varias galas, el programa 'Batalla de karaoke' de Teletica, elige un ganador que pasa a la gran final del concurso. (Lilly Arce/Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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