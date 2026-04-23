Teletica confirma cambios en ‘Batalla de karaoke’ que podrían inclinar la balanza del concurso

El programa Batalla de karaoke, de Teletica, tendrá su tercera gala este domingo 26 de abril y tendrá dos importantes cambios en su dinámica, los cuales incidirán en la elección del ganador de la jornada.
Vivian Peraza, productora del concurso, explicó a La Nación que el segmento conocido como El reto, donde los participantes interpretan una canción al azar, ya no se realizará a mitad del programa, sino que pasará al cierre del show.
Esto daría más espacio a que los concursantes puedan mostrar sus talentos con las canciones que eligieron para la competencia y tener más tiempo para recibir votos del público.
El segundo cambio es que los ganadores del reto ya no recibirán 500 votos extra; esta cifra aumentará a 50.000, que se reflejarán en los números finales.
Otro detalle es que a partir de la tercera gala ya no serán 12 cantantes, sino 11; esto responde a la cantidad de clasificados que se eligieron en las etapas previas del concurso y cuya participación será distribuida en los próximos programas.
Batalla de karaoke se transmite los domingos a las 7 p. m. por Canal 7. Los presentadores oficiales son Ítalo Marenco y Keyla Sánchez, apoyados por Mauricio Hoffmann y René Barboza en menciones de patrocinadores y contacto con los concursantes.