‘Telenoticias’ recibió importante reconocimiento internacional por su trabajo periodístico

Rodolfo González, director de 'Telenoticias', compartió la información sobre el reconocimiento al noticiero al cierre de la edición estelar este viernes 8 de mayo.

Telenoticias, de Canal 7, recibió un importante reconocimiento internacional por una de sus coberturas informativas. Así lo anunció Rodolfo González, director del noticiero, al cierre de la edición estelar de este viernes 8 de mayo.

Al finalizar el programa, González aprovechó unos minutos para dar la información que acababa de recibir por parte de los periodistas del canal que se encuentran en Guatemala, en la entrega de los galardones.

“Me acaban de confirmar que hace cinco minutos ganamos un reconocimiento en la reunión anual de la Alianza Informativa Latinoamericana, a la cual pertenece Teletica”, manifestó orgulloso el director.

La distinción corresponde a la cobertura periodística en vivo que dio el medio al accidente que sufrió el exdiputado Eli Feinzaig en octubre del 2025 y en el que, lamentablemente, falleció una de sus asesoras.

En la ceremonia participaron como representantes de 'Telenoticias' los periodistas Jason Gómez y Alexánder Otárola. (Captura de video)

“Las televisoras socias de la Alianza analizan coberturas que se han dado a lo largo del año y Telenoticias fue reconocido por la cobertura en vivo de ese mortal accidente”, agregó González.

En la ceremonia participaron como representantes de Telenoticias los periodistas Jason Gómez y Alexánder Otárola.