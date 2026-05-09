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‘Telenoticias’ recibió importante reconocimiento internacional por su trabajo periodístico

El noticiero de Canal 7 obtuvo la distinción por parte de la Alianza Informativa Latinoamericana

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Por Jessica Rojas Ch.
Telenoticias, logo, canal 7, Teletica
Rodolfo González, director de 'Telenoticias', compartió la información sobre el reconocimiento al noticiero al cierre de la edición estelar este viernes 8 de mayo. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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