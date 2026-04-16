‘Telenoticias’ ya siente los cambios de su nuevo director: este importante ajuste ya se muestra en vivo

Desde el pasado 17 de febrero, Telenoticias tiene como nuevo director a Rodolfo González Mora, luego de tomar el lugar que dejó Ignacio Santos. Como es inevitable cuando hay cambios en el liderazgo, también hay cambios en la dinámica del equipo; y así se han dejado ver en las últimas ediciones del noticiero.
Uno de los cambios más evidentes en Canal 7 es la participación más activa de sus periodistas, no solo en el trabajo de calle o en la redacción, sino también dentro del set de Telenoticias, presentando incluso sus propios reportajes, situación que no era recurrente.
“Con la llegada del nuevo director, este ha implementado, poco a poco, pequeños cambios de fondo y forma, entre los cuales se contempla el mayor aprovechamiento del talento humano con que cuenta el departamento de Telenoticias”, confirmó a La Nación Mario Nájera, gerente de voz institucional del canal.
Además, dio a conocer cuáles fueron los ajustes aplicados: “En algunas de nuestras ediciones ahora se pueden ver parejas presentando en el set, así como un mayor protagonismo de periodistas interactuando con el sistema de realidad aumentada o presentando reportajes especiales”, explicó Nájera.
Por lo tanto, no será sorpresa ver a los periodistas de forma asidua en el set. Estos cambios llegan luego de las salidas, no solo de Ignacio Santos, sino también del productor del noticiero, Martín Castillo, y del periodista Luis Ortiz.
Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.
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