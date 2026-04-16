‘Telenoticias’ ya siente los cambios de su nuevo director: este importante ajuste ya se muestra en vivo

Desde el pasado 17 de febrero, Telenoticias tiene como nuevo director a Rodolfo González Mora, luego de tomar el lugar que dejó Ignacio Santos. Como es inevitable cuando hay cambios en el liderazgo, también hay cambios en la dinámica del equipo; y así se han dejado ver en las últimas ediciones del noticiero.

Uno de los cambios más evidentes en Canal 7 es la participación más activa de sus periodistas, no solo en el trabajo de calle o en la redacción, sino también dentro del set de Telenoticias, presentando incluso sus propios reportajes, situación que no era recurrente.

“Con la llegada del nuevo director, este ha implementado, poco a poco, pequeños cambios de fondo y forma, entre los cuales se contempla el mayor aprovechamiento del talento humano con que cuenta el departamento de Telenoticias”, confirmó a La Nación Mario Nájera, gerente de voz institucional del canal.

Además, dio a conocer cuáles fueron los ajustes aplicados: “En algunas de nuestras ediciones ahora se pueden ver parejas presentando en el set, así como un mayor protagonismo de periodistas interactuando con el sistema de realidad aumentada o presentando reportajes especiales”, explicó Nájera.

Rodolfo González tomó una serie de decisiones en 'Telenoticias', entre ellas mostrar más a sus periodistas. (Facebook)

Por lo tanto, no será sorpresa ver a los periodistas de forma asidua en el set. Estos cambios llegan luego de las salidas, no solo de Ignacio Santos, sino también del productor del noticiero, Martín Castillo, y del periodista Luis Ortiz.