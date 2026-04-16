Viva

‘Telenoticias’ ya siente los cambios de su nuevo director: este importante ajuste ya se muestra en vivo

Rodolfo González asumió en ese puesto el pasado 17 de febrero, tras la salida de Ignacio Santos de Teletica

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Por Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.

Desde el pasado 17 de febrero, Telenoticias tiene como nuevo director a Rodolfo González Mora, luego de tomar el lugar que dejó Ignacio Santos. Como es inevitable cuando hay cambios en el liderazgo, también hay cambios en la dinámica del equipo; y así se han dejado ver en las últimas ediciones del noticiero.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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