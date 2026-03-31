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Teletica confirma otra baja clave en ‘Telenoticias’ y ya tiene sustituto

En los últimos meses se conoció la salida de Ignacio Santos, quien fuera el director del noticiero, y la renuncia del periodista Luis Ortiz

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Por Fiorella Montoya
Telenoticias, logo, canal 7, Teletica
'Telenoticias', de Teletica, tiene nuevo productor desde la semana pasada. El canal de La Sabana confirmó el movimiento. (archivo)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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