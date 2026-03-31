Teletica confirma otra baja clave en ‘Telenoticias’ y ya tiene sustituto

'Telenoticias', de Teletica, tiene nuevo productor desde la semana pasada. El canal de La Sabana confirmó el movimiento.

Teletica continúa con los movimientos en su planilla de Telenoticias. Primero fue la salida del director Ignacio Santos, luego la del periodista Luis Ortiz y, la semana anterior, se dio otra salida importante en su equipo de producción.

Según confirmó Canal 7 a La Nación, Telenoticias tiene nuevo productor desde la semana pasada, pues quien estuvo a cargo del noticiero era Martín Castillo, quien “se separó de la compañía”, afirmó Mario Nájera, gerente de voz institucional de Teletica.

Castillo tenía aproximadamente 15 años como productor de este espacio noticioso. En su lugar ya se encuentra en labores Eddie Vargas, quien se estrena como una de las nuevas fichas recientes de Teletica.

La Nación intentó contactar a Castillo, pero al momento de esta publicación no había contestado las llamadas.

Con esta, son tres bajas que sufre Telenoticias en un camino que parece de renovación, luego de que Rodolfo González llegara a sustituir a Santos, quien dejó sus funciones el pasado 17 de febrero.

Luis Ortiz, por su parte, anunció su renuncia este lunes 30 de marzo, alegando motivos personales.