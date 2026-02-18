Ignacio Santos se va de ‘Telenoticias’: así se despidieron del jefe los periodistas de Canal 7

A finales de enero de este 2026, Ignacio Santos confirmó que el debate presidencial de Teletica sería el último que dirigía. Dos semanas después anunció que se retiraba como director de 'Telenoticias'.

Ignacio Santos se retiró como director de Telenoticias, de Canal 7. Después de 28 años de estar frente al informativo, el periodista anunció este martes 17 de febrero que la edición meridiana era la última bajo su cargo.

La noticia impactó a muchos, principalmente a los periodistas del noticiero, quienes aprovecharon las redes sociales para manifestar sus sentimientos ante el adiós de su jefe.

Uno de los primeros en manifestarse fue Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos. “Gracias por todo, gracias... Lo mejor para usted, mi estimado jefe”, escribió en sus redes sociales, donde también compartió una fotografía en la que aparece viéndolo en vivo.

María Jesús Rodríguez le agradeció a Ignacio Santos por su ejemplo como periodista. (Redes)

Otra que se sumó a los agradecimientos fue María Jesús Rodríguez, quien también publicó unas fotografías junto al director y otros compañeros. “Gracias, don Ignacio, por enseñarnos con su ejemplo lo que conlleva defender esta profesión”, escribió.

También Jason Jaén Ureña aprovechó sus perfiles en plataformas digitales para expresar su admiración a Santos. “Le debo mucho, me regañó y me guio muchas veces. No fue mezquino en transmitirme su conocimiento y experiencia, tampoco en felicitar cuando así lo consideraba”, contó.

Valeria Martínez Roque fue otra de las que publicó fotografías con el experimentado comunicador. “Gracias, jefe, por la confianza, por el trabajo y por el periodismo valiente y crítico”, posteó.

La periodista Valeria Martínez Roque compartió algunas fotografías junto a Ignacio Santos. (Redes)