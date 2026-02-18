Viva

Ignacio Santos se va de ‘Telenoticias’: así se despidieron del jefe los periodistas de Canal 7

Este martes 17 de febrero y tras 28 años de ser el director del noticiero de Teletica, Santos anunció su retiro del cargo

Por Jessica Rojas Ch., Fiorella Montoya, y Fátima Jiménez
Debate Final, Canal 7
A finales de enero de este 2026, Ignacio Santos confirmó que el debate presidencial de Teletica sería el último que dirigía. Dos semanas después anunció que se retiraba como director de 'Telenoticias'. (Archivo/Rafael Pacheco)







