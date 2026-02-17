Viva

Ignacio Santos dijo adiós a ‘Telenoticias’: vea las fotos del paso del tiempo en sus más de 40 años de carrera

El destacado periodista se retiró de Canal 7, marcando el fin de una era

Por Juan Pablo Sanabria

Ignacio Santos miró a la cámara de Teletica decidido y con gesto afable. Agradecido y tranquilo, como si fuera cualquier noticia, el periodista dijo adiós a la televisora donde trabajó por 28 años.








Ignacio SantosTeletica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

