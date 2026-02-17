Ignacio Santos dijo adiós a ‘Telenoticias’: vea las fotos del paso del tiempo en sus más de 40 años de carrera

Aunque aún no sabe qué sucederá con su futuro, lo cierto es que hoy, 17 de febrero, puso fin a una era en Canal 7 y prácticamente a toda una prestigiosa carrera de más de cuatro décadas.
El comunicador empezó su trayectoria en los años 80, aunque lejos de la pantalla. En aquellos años fue periodista de La Nación, donde desde temprano destacó por su sagaz instinto de reportero.
Con menos brío callejero, pero con igual tenacidad, cerró su etapa en la prensa escrita y llegó a la televisión. Tal vez muchos ya no lo recuerden o quizá ni siquiera habían nacido, pero Santos fue quien lideró la apertura del telenoticiero NC4, en 1989.
En 1998 llegó a Teletica, donde marcó a generaciones de generaciones en Costa Rica y donde hoy envió al público su último abrazo de afecto.
Casi tres décadas como una de las figuras más importantes de la televisión se dicen rápido, pero son un cuento largo de contar. A continuación, le dejamos varias fotos que reviven la destacada trayectoria de Ignacio Santos en el periodismo.
