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Luis Ortiz agradeció a dos figuras clave tras su renuncia a Teletica y revela sus nuevos planes

El periodista estará en la pantalla de ‘Telenoticias’ hasta finales de abril, según confirmó a ‘La Nación’

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Por Fiorella Montoya

El reconocido periodista Luis Ortiz, encargado de la edición nocturna de Telenoticias, anunció su renuncia a Teletica la tarde de este lunes 30 de marzo. El comunicador agradeció a las personas que lo acompañaron por casi 23 años en el canal de La Sabana y 10 al frente del noticiero.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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