Luis Ortiz agradeció a dos figuras clave tras su renuncia a Teletica y revela sus nuevos planes

El reconocido periodista Luis Ortiz, encargado de la edición nocturna de Telenoticias, anunció su renuncia a Teletica la tarde de este lunes 30 de marzo. El comunicador agradeció a las personas que lo acompañaron por casi 23 años en el canal de La Sabana y 10 al frente del noticiero.

“Para mí Telenoticias y Televisora de Costa Rica han sido mi casa por casi 23 años, he pasado la mitad de mi vida aquí; mis compañeros de trabajo me han enseñado mucho. Especialmente don Ignacio (Santos, quien renunció al canal el 17 de febrero) y Lázaro (Málvarez) han sido maestros”, dijo.

Ortiz agregó: “Esta empresa me dio la oportunidad de conocer muchos lugares, de hacer coberturas que jamás imaginé que iba a hacer; transmitir desde La Haya, la OEA... fueron muchas cosas muy bonitas, como poder comunicar los resultados de las elecciones nacionales desde el 2010. La verdad, me tomaría muchísimo más tiempo expresar lo que siento por la empresa y la familia Picado”, aseguró.

Luis Ortiz agradeció a uno de sus 'maestros', el exdirector de Telenoticias Ignacio Santos. (Archivo)

¿Qué hará Luis Ortiz tras su renuncia a Teletica?

El periodista continuará con su proyecto de tecnología.

“Hace nueve años, el nacimiento de mi hijo coincidió con el nacimiento de mi proyecto personal con cobertura de contenido de tecnología (el programa Tec Toc). Mi objetivo es desarrollarlo más, llevarlo al siguiente nivel, que la verdad no podía por las obligaciones laborales; dedicarme 100 % a ello era imposible”, explicó.

Tec Toc es un espacio que desarrolló Ortiz junto a Rogelio Umaña. Teletica Radio (91,5 FM) es el medio en el que el programa llegó a los costarricenses.