‘Ha sido difícil...’: Ignacio Santos contó lo que experimenta tras retirarse de ‘Telenoticias’

El pasado 16 de febrero, tras 28 al frente de 'Telenoticias' Ignacio Santos anunció su salida de Teletica.

El exdirector de Telenoticias, Ignacio Santos, habló de su retiro y reveló cómo ha sido hasta ahora. El comunicador aprovechó su despedida del último programa de Malas compañías, de Teletica Radio, para abordar el tema.

Conversando con quien fue su compañero de cabina por nueve años, el periodista Armando González, Santos mencionó que su retiro ha sido emocionante, pero también complicado.

“Esto del retiro es imensamente emocionante. Esta semana, como fue el caso tuyo (refiriéndose a González), el retiro ha sido difícil; entre querídisimos colegas que hacía tiempo no veía, entre entrañables compañeros, entre muy buenos amigos, he pasado días inolvidables de almuerzos y de cenas”, expresó Santos.

Ignacio Santos anunció su retiro de Telenoticias el martes 16 de febrero, al final de una de las ediciones del noticiero.

La salida se dio tras 28 años como director y fue presentada como una decisión tomada “de común acuerdo” con la familia Picado Cozza y la dirección del canal, un acuerdo que, según explicó, habían definido aproximadamente seis meses antes.

Esta salida coincidió con el final de su espacio radial Malas compañías, junto a González, que terminó tras nueve años al aire.