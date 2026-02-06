Super Bowl 2026: ¿A qué hora es el show del medio tiempo con Bad Bunny?

En un hecho histórico, el puertorriqueño Bad Bunny se convertirá en el primer latino hispanohablante en protagonizar en solitario un show del medio tiempo del Super Bowl.

Este domingo 8 de febrero se jugará el Super Bowl 2026. La edición número 60 de la final de la NFL se realizará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California; pero más allá del enfrentamiento final entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, en el ámbito musical la presencia del puertorriqueño Bad Bunny, como plato fuerte del medio tiempo, simboliza un cambio cultural que genera debates intensos alrededor del globo.

La transmisión del encuentro inicia a las 5:30 p. m. (hora de Costa Rica). En Latinoamérica se puede ver por los canales ESPN y Fox Sports; además, estará disponible en servicios de streaming como Disney+ (exclusivo para clientes con cuenta premium), Fox Sports App y NFL Game Pass (DAZN).

Pero para aquellos que no tengan tanto interés en las yardas y los pases largos y solo quieran ver a Benito lucirse en el escenario, les tenemos el dato de la hora en que, aproximadamente, el puertorriqueño tome la cancha para convertirla en una tarima gigante.

La banda estadounidense Green Day es la encargada del acto de apertura del Super Bowl 2026. (Archivo)

Decimos que es una hora aproximada porque el tiempo en el fútbol americano es relativo. Este deporte tiene un tiempo de juego efectivo de 60 minutos, dividido en cuatro cuartos de 15 minutos cada uno. Sin embargo, como el reloj se detiene constantemente, es difícil precisar la hora exacta en que comenzará el espectáculo de Bad Bunny.

Lo que sí está claro es que el show se realizará al finalizar el segundo cuarto; es decir, después de los primeros 30 minutos de tiempo efectivo. Si nos basamos en ediciones anteriores del Super Bowl, se proyecta que el boricua suba al escenario cerca de las 7 p. m., aunque esto dependerá del desarrollo del juego.

La música y los artistas del Super Bowl 2026

Fuera del partido, a eso de las 5 p. m. la programación oficial inicia con la ceremonia de apertura, que estará a cargo de la banda estadounidense Green Day. Con todo su pop punk, la ya legendaria agrupación dará el banderazo de salida a la fiesta.

En el Super Bowl LX, la gran final de la NFL, se enfrentarán los equipos New England Patriots y los Seattle Seahawks. (AFP)

La agrupación, liderada por Billie Joe Armstrong, ha descrito su show como un homenaje a los 60 años del Super Bowl. Con más de tres décadas de trayectoria, Green Day representa para la NFL un puente generacional y estilístico.

En el escenario también estarán Charlie Puth, quien será el que interprete el himno nacional de Estados Unidos; Brandi Carlile cantará America the Beautiful y la actriz y cantante Coco Jones entonará Lift Every Voice and Sing, conocida como el “himno nacional negro” de Estados Unidos.

Carlile aportará un matiz de patriotismo tradicional con la canción que entonará, la cual es considerada una oda a la belleza natural y libertad del país. La presencia de Jones, por su parte, es un reconocimiento a la historia y la lucha de la comunidad afroamericana, por lo que la NFL busca con esto honrar las raíces culturales de una gran parte de sus jugadores y aficionados.

Por último, y tal vez lo más esperado, es el show que presentará en el medio tiempo Bad Bunny, en medio de la polémica que existe en Estados Unidos por la persecución que se ha dado a los inmigrantes en la administración de Donald Trump. El boricua se ha manifestado abiertamente en contra de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y lo dejó muy claro en sus discursos de aceptación de los premios Grammy el fin de semana pasado.