Super Bowl 2026: ¿A qué hora es el show del medio tiempo con Bad Bunny?

Este domingo 8 de febrero será la final de la NFL, en un partido que enfrentará a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks. El puertorriqueño es el plato principal en lo artístico

Por Jessica Rojas Ch.
Este cartel anuncia el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 que se realizará este 8 de febrero en Santa Clara, California.
En un hecho histórico, el puertorriqueño Bad Bunny se convertirá en el primer latino hispanohablante en protagonizar en solitario un show del medio tiempo del Super Bowl. (Archivo)







