Super Bowl 2026: canales, transmisiones y horarios para ver el evento en Centroamérica

El Super Bowl 2026 será la primera final de Los Patriots desde la salida de la leyenda Tom Brady. Se medirán al Seattle Seahawks.

El Super Bowl LX enfrentará este domingo 8 de febrero de 2026 a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks. El evento más importante de la NFL será seguido por millones en todo el mundo y Centroamérica no es la excepción.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica cuentan con varias opciones para disfrutar del encuentro que, además, se vuelve llamativo por el esperado show de medio tiempo a cargo de Bad Bunny.

El partido, que se llevará a cabo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, está pactado para iniciar a las 5:30 p. m. (horario del istmo centroamericano). Mientras tanto, se prevé que el espectáculo del puertorriqueño —que tendrá lugar en el entre tiempo del segundo y tercer cuarto del partido— podría darse a eso de las 7:15 p. m.

ESPN

La cadena ESPN transmitirá a través del canal ESPN 2, iniciando con la previa desde las 4 p. m. El elenco estará formado por Ciro Procuna, Eduardo Varela, Pablo Viruega, Rebeca Landa, John Sutcliffe y Kary Correa.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny dará el show de medio tiempo en el Super Bowl 2026. (Getty Images via AFP)

Fox Sports

La transmisión estará disponible en los canales Fox Sports y Fox Sports 2, desde las 3 p. m. El equipo se conformará del narrador Pepe Segarra, el comentarista José Pablo Coello: y los analistas Ricardo García Ochoa y Ernesto del Valle.

Otras transmisiones

Además de los canales de pago, algunos servicios de streaming tendrán disponible el evento. Disney +(exclusivo para clientes con cuenta premium) y la Fox Sports App pasarán las transmisiones televisivas de ESPN y Fox Sports, respectivamente.

Además, quienes cuenten con el NFL Game Pass, de la plataforma DAZN, podrán disfrutar de la señal en inglés.

Por otra parte, los centroamericanos que radican en suelo estadounidense tienen otra opción extra. Telemundo transmitirá para la comunidad hispanohablante en Estados Unidos (incluido Puerto Rico), en lo que ha calificado como la cobertura más ambiciosa del evento en la historia del canal.

Tendrán un elenco conformado por Miguel Gurwitz y Rolando Cantú, con Diego Arrioja a pie de cancha.