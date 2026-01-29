Super Bowl LX: así fue el resurgir de Patriots y Seahawks para llegar a la final

Este año, el Super Bowl LX será protagonizado por dos equipos que no clasificaron a la anterior postemporada, pero que prometen dar un espectáculo a la altura del partido más esperado en todo el mundo.

Tras las victorias de los New England Patriots sobre los Broncos de Denver 10-7 y de los Seattle Seahawks sobre los Rams de Los Ángeles 31-27, estos equipos se vuelven a ver las caras en un Super Bowl tras citarse en la edición XLIX del 2014 (recordemos que la tradición indica que el partido se identifica con números romanos).

Pero, ¿cómo pasaron estos equipos de no clasificar a postemporada, a verse en la final? Son dos historias diferentes.

Los Seahawks no vieron acción de postemporada la campaña anterior debido a una regla de desempate no muy recurrente llamada Strength of Victory (SOV). Esta regla se utiliza cuando dos o más equipos con el mismo récord empatan en criterios como enfrentamientos directos, récord en la división y su desempeño en la conferencia.

El SOV funciona al medir qué tan buenos son los rivales a los que ganaron los equipos empatados, es decir, se toman todos los oponentes a los que vencieron, se suman las victorias y derrotas de los respectivos equipos y se saca el porcentaje de victoria. Si los rivales ganaron muchos partidos, el SOV es alto y viceversa. No importa cómo se gana, importa a quién se le gana.

En la temporada anterior, esta regla favoreció a Los Ángeles Rams sobre los Seahawks, ambos con récord de 10-7, casualmente este fue el marcador en la final de la Conferencia Nacional, donde los Seahawks lograron vengarse esta vez. Con un récord de 14 victorias y solo 3 derrotas, se llevaron la división oeste de su conferencia y los Rams tuvieron que clasificar como comodines, con dos derrotas más.

Los New England Patriots tuvieron una historia diferente, pues en la temporada 2024-25 solo obtuvieron 4 victorias y 13 derrotas, siendo el último en su división y de los equipos con peor récord en toda la NFL. Esa fue la primera temporada del mariscal de campo Drake Maye como jugador profesional, y a pensar de los malos resultados le dieron la confianza para la siguiente temporada.

Esta decisión llevó a los Patriots a un récord de 14 victorias y 3 derrotas, números totalmente contrarios a los de la temporada anterior, y Drake Maye es uno de los favoritos para llevarse el premio MVP de la NFL, tras una temporada con cifras de élite.

Ahora, se enfrentarán una vez más, tras el Super Bowl XLIX donde Tom Brady llevó a los Patriots a la victoria y buscan repetir la historia, mientras que los Seahawks van por su revancha.

El Super Bowl se realizará el domingo 8 de febrero en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California.