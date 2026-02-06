Super Bowl 2026: todos los detalles sobre la final de la NFL (y el show de medio tiempo de Bad Bunny)

Este cartel anuncia el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 que se realizará este 8 de febrero en Santa Clara, California.

El Super Bowl 2026 ya tiene protagonistas, sede y horario definidos. La gran final de la NFL se disputará este domingo 8 de febrero, cuando los New England Patriots, campeones de la Conferencia Americana (AFC), se enfrenten a los Seattle Seahawks, monarcas de la Conferencia Nacional (NFC), en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, en el Área de la Bahía de San Francisco.

Los New England Patriots sellaron su boleto al Super Bowl LX tras ganar la final de la Conferencia Americana (AFC) con un triunfo 10-7 sobre los Denver Broncos, en un duelo de alta tensión definido por la defensa y la ejecución en momentos clave.

Del otro lado, los Seattle Seahawks aseguraron su lugar en el Super Bowl LX tras ganar la final de la Conferencia Nacional (NFC) con un triunfo 31-27 sobre Los Angeles Rams, en un duelo intenso que se definió en los últimos minutos. El equipo de Seattle se impuso en un partido de alto ritmo ofensivo, respondiendo a cada intento de remontada de los Rams.

Sede, capacidad y antecedentes del estadio

El Levi’s Stadium será el escenario del Super Bowl 60. El inmueble, casa de los San Francisco 49ers, tiene una capacidad base de 68.500 espectadores, aunque puede ampliarse hasta 77.000 personas para eventos especiales. Esta no será la primera vez que albergue un Super Bowl: ya fue sede del Super Bowl 50, disputado en 2016, lo que lo convierte en un recinto con experiencia en eventos de máxima magnitud.

El partido está programado para iniciar a las 5:30 p. m., hora de Costa Rica, y podrá verse en el país por las señales habituales con derechos de transmisión de la NFL, además de plataformas autorizadas como ESPN y Disney +.

El show de medio tiempo: Bad Bunny y polémica política

Además del choque entre Patriots y Seahawks, otro de los grandes atractivos del Super Bowl 2026 será el show de medio tiempo, que tendrá como figura principal a Bad Bunny. La elección del artista puertorriqueño generó una fuerte conversación pública en Estados Unidos, luego de críticas de sectores conservadores y de figuras cercanas al actual presidente, Donald Trump, quienes cuestionaron su designación por sus posturas sobre inmigración y temas sociales.

Pese a la controversia, la NFL sostuvo su decisión y defendió la presentación como parte de su estrategia para expandir su alcance internacional y reforzar su vínculo con la audiencia latina, uno de los segmentos de mayor crecimiento para la liga. El cantante, uno de los artistas más escuchados del mundo en plataformas digitales, promete un espectáculo de alto impacto cultural y musical.

La expectativa alrededor del medio tiempo es tan alta como la del propio partido, por lo que el Super Bowl LX apunta a ser nuevamente un evento global donde convergen deporte, música y debate público, con millones de espectadores pendientes dentro y fuera del estadio.

El show de medio tiempo, tan esperado como el partido mismo, empezará aproximadamente una hora después del inicio del compromiso, por lo cual los aficionados pueden estar atentos alrededor de las 6:30 p. m., (hora de costa Rica) en el entendido de que no es una programación exacta pues depende de lo que duren los dos primeros cuartos.

El fútbol americano se juega a cuatro cuartos de 15 minutos cada uno, pero el reloj se detiene entre cada jugada, por lo cual la duración no siempre es la misma.