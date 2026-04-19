‘Sin senos sí hay paraíso’: este fue el detonante de la brutal riña que dejó tres muertos durante el rodaje, según la Policía

El sábado, durante el rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso', un hombre atacó a dos integrantes del equipo de producción de la serie.

La investigación sobre la violenta riña ocurrida en el set de grabación de Sin senos sí hay paraíso, que dejó tres personas muertas, dio un nuevo giro.

Según el oficial general Giovanni Cristancho, el hecho fue descartado como un delito distinto y la principal hipótesis apunta a un enfrentamiento entre miembros de la producción y un habitante de calle.

“Lamentablemente, no se trató de un hurto ni de un intento de hurto, sino de hechos de intolerancia”, precisó el alto oficial al referirse al incidente ocurrido en la localidad de Santa Fe.

En paralelo, la Fiscalía General avanza en la recolección de testimonios de cuatro personas capturadas tras la riña, quienes, según información preliminar, son parte del equipo de producción de la serie.

Este domingo también se confirmó la identidad del presunto agresor. De acuerdo con información divulgada por la prensa local, se trata de José Cubillos García, de 23 años, quien habría iniciado el ataque sin mediar palabra.

El hombre presuntamente se acercó a una de las víctimas y la hirió directamente en el cuello con un arma blanca, lo que desató el caos en el lugar.

Durante el enfrentamiento, varias personas intentaron intervenir, pero la situación escaló rápidamente y dejó más heridos, entre ellos otra víctima mortal.

Las autoridades identificaron a Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor de la producción, como el primer atacado, mientras que Nicolás Francisco Perdomo, productor de transporte de Sin senos sí hay paraíso, también falleció tras resultar herido en medio de la riña.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades en este caso que enluta a la industria audiovisual y genera preocupación por la seguridad en este tipo de producciones.