Viva

‘Sin senos sí hay paraíso’: este fue el detonante de la brutal riña que dejó tres muertos durante el rodaje, según la Policía

Durante el enfrentamiento, varias personas intentaron intervenir, pero la situación escaló rápidamente

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Info del Estero,
El sábado, durante el rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso', un hombre atacó a dos integrantes del equipo de producción de la serie. (Tomada de redes sociales )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sin senos sí hay paraísoHomicidioColombia
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.