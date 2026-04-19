‘Sin senos sí hay paraíso’: identifican al hombre que atacó en el set de grabación

El ataque ocurrió en Bogotá, capital de Colombia, durante la grabación de un capítulo de la cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso'.

Las autoridades colombianas dieron a conocer la identidad del hombre que perpetró el ataque que dejó a dos personas muertas durante la grabación de un capítulo de la reconocida serie Sin senos sí hay paraíso, en Bogotá, Colombia.

El hecho ocurrió este sábado 18 de abril. Dos miembros del equipo de producción y el hombre que ejecutó el ataque fallecieron. Los trabajadores fueron identificados como Henry Alberto Benavidez Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18, ambos vinculados a la producción de la cuarta temporada del programa.

De acuerdo con Infobae, el agresor fue identificado como José Cubillos García, de 23 años. El medio agregó que el hombre se acercó a una de las víctimas y lo atacó directamente en el cuello con un arma blanca. Varias personas de la producción intervinieron y se desató una riña en la que Cubillos hirió al otro hombre.

Infobae explicó que las investigaciones realizadas hasta el momento revelaron que, hace dos días, Cubillos había agredido al personal de seguridad de un instituto de salud en la misma zona. “El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, confirmó que el individuo había mostrado conductas violentas previas al incidente en el set este sábado”, confirmó el medio en su sitio web.

Muertes en la grabación de Sin senos sí hay paraíso

Los hechos ocurrieron en el sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe, una zona cercana al Parque Nacional, donde el equipo realizaba grabaciones en espacio público.

Henry Alberto Benavidez Cárdenas, de 45 años (izquierda), y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18, trabajaban en el rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' cuando fueron atacados. (Suministrada)

El oficial Cristancho confirmó que, tras la agresión inicial, varias personas intentaron defender a la víctima, pero el atacante hirió a dos más durante el altercado.

El resultado fue fatal: tres personas murieron, incluido el agresor, mientras que otra fue trasladada con heridas. Además, cuatro individuos fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía.