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Integrantes de ‘Sin senos sí hay paraíso’ asesinados en ataque ocurrido durante grabación

El violento episodio generó pánico entre quienes participaban en la producción y dejó una profunda huella en el equipo de la serie

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Por Fátima Jiménez
Sin senos sí hay paraíso
Los integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' están de luto por la muerte de dos de sus colaboradores. (Tomada de redes sociales)







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Sin senos sí hay paraísoColombiaHomicidio
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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