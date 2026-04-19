Integrantes de ‘Sin senos sí hay paraíso’ asesinados en ataque ocurrido durante grabación

Los integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' están de luto por la muerte de dos de sus colaboradores.

La grabación de una escena terminó en tragedia este sábado 18 de abril en Bogotá, Colombia. Lo que parecía una jornada más de rodaje para la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso se convirtió en un episodio de violencia que dejó tres personas muertas, un herido y varias capturas, en medio del desconcierto del equipo de producción.

Los hechos ocurrieron en el sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe, una zona cercana al Parque Nacional, donde el equipo realizaba grabaciones en espacio público.

De acuerdo con la Policía de Bogotá, un hombre atacó sin previo aviso a otra persona con un arma cortopunzante, desencadenando una riña en la que intervinieron quienes se encontraban en el lugar.

El oficial general Giovanni Cristancho confirmó que, tras la agresión inicial, varias personas intentaron defender a la víctima, pero el atacante hirió a dos más durante el altercado.

El resultado fue fatal: tres personas murieron, incluido el agresor, mientras que otra fue trasladada con heridas. Además, cuatro individuos fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía.

Las víctimas fueron identificadas como Henry Alberto Benavidez Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18, ambos parte del equipo de Sin senos sí hay paraíso.

Las autoridades también investigan si el agresor estaría vinculado con un incidente ocurrido el día anterior en una clínica cercana, lo que podría aportar pistas sobre el móvil del ataque, que aún no fue esclarecido.

El violento episodio generó pánico entre quienes participaban en la producción y dejó una profunda huella en el equipo de la serie. Actores principales reaccionaron rápidamente en redes sociales con mensajes de duelo.

“Silencio en el set. En memoria de los compañeros de Sin senos sí hay paraíso que fallecieron hoy”, fue el texto compartido por figuras como Carmen Villalobos, Carolina Gaitán y Gregorio Pernía, quienes expresaron su consternación ante lo sucedido.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso reavivó el debate sobre la seguridad en rodajes realizados en espacios abiertos en la capital colombiana, especialmente en zonas de alta circulación.