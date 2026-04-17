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OIJ detiene por caso de homicidio a estrella del baloncesto costarricense cuando estaba por jugar partido en gimnasio de Heredia

Policía llegó a detener al basquetbolista en un gimnasio de Heredia cuando estaba a punto de jugar un partido de Primera División

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Por Juan Diego Villarreal y Christian Montero
baloncesto, sombra de jugador de basquetbol
El basquetbolista es seleccionado nacional, jugó en el exterior y fue dos veces campeón naconal. (Shutterstock/Shutterstock)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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