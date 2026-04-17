OIJ detiene por caso de homicidio a estrella del baloncesto costarricense cuando estaba por jugar partido en gimnasio de Heredia

El basquetbolista es seleccionado nacional, jugó en el exterior y fue dos veces campeón naconal.

Uno de los jugadores más dominantes del baloncesto costarricense,fue detenido el miércoles anterior por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de una investigación por un homicidio ocurrido hace 13 meses cerca del Cruce de Barranca, en Puntarenas.

La oficina de prensa de la Policía Judicial confirmó el arresto del deportista de apellido Shedden, que estuvo a cargo de oficiales de la delegación de Heredia, por solicitud de la Fiscalía de Puntarenas.

Los agentes realizaron la intervención la noche del miércoles, en el gimnasio del Liceo Samuel Sáenz de Heredia, mientras Shedden participaba en el calentamiento de su equipo, SEMEDES Heredia, que se enfrentaba al conjunto ARBA San Ramón en un duelo de Primera División.

La Fiscalía Adjunta de Puntarenas informó que el caso se tramita bajo la causa 25-000335-0061-PE, “por los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado”.

El basquetbolosta ya fue indagado y la audiencia de solicitud de medidas cautelares se celebrará la tarde de este sábado 18 de abril, en el Juzgado Penal de esa provincia.

El caso del basquetbolista

Los hechos con los que se vincula al basquetbolista ocurrieron el 10 de febrero de 2025, en las cercanías de la entrada a Barranca de Puntarenas. El fallecido fue Jairo Ibáñez Golfín; mientras que la identidad del sobreviviente del ataque el Ministerio Público la mantiene en reserva por motivos de seguridad.

Tras el ataque, Ibáñez Golfín y el herido fueron trasladados al hospital Monseñor Sanabria; sin embargo, minutos después se comunicó el fallecimiento de Ibáñez.

Oriundo de Puntarenas, el sospechoso es una de las figuras del baloncesto nacional durante la última década. Con 1,97 metros de estatura y desempeñándose en la posición de ala-pívot, ha destacado por su presencia en la cancha.

El jugador, cuenta con una amplia trayectoria, tras militar en equipos como Escazú, ARBA San Ramón, Pelicans PFC y, recientemente, fichar con SEMEDES Heredia, que debutó esta temporada en la Liga Superior de Baloncesto.

En su trayectoria deportiva se destacan sus títulos de campeón con Escazú en 2018 y con Pelicans PFC en 2023.

Con Pelicans PFC, y bajo el mando del técnico Rodolfo Fonseca, llevó por primera vez al cuadro puntarenense al título de la Liga Superior de Baloncesto.

El conjunto porteño, después de tres campañas en la máxima categoría del baloncesto costarricense, decidió hacer una pausa y no compitió en este 2026, por lo que Sheeden tomó la decisión de unirse a SEMEDES Heredia.

El atleta también fue seleccionado nacional y recientemente integró el combinado patrio que aseguró su boleto a la siguiente fase del preclasificatorio rumbo al FIBA AmeriCup 2029, realizado en San Salvador, El Salvador.

El equipo dirigido por el técnico nacional Nicolás Marín cerró su participación con paso perfecto, sumando tres victorias consecutivas que consolidaron su clasificación.