‘Sin senos sí hay paraíso’: ¿Quiénes son las víctimas mortales del ataque durante el rodaje de la serie?

Dos integrantes del equipo técnico de la cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' murieron durante una jornada de rodaje en Bogotá, Colombia.

El rodaje de Sin senos sí hay paraíso en Bogotá, Colombia, terminó en tragedia la noche del sábado 18 de abril, dejando dos miembros del equipo de producción muertos y una profunda conmoción en el mundo del entretenimiento.

De acuerdo con medios como Infobae y RTVC, las víctimas fueron identificadas como Henry Alberto Benavidez Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18, ambos vinculados a la producción de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso; así como el atacante. Las muertes de los trabajadores generaron dolor entre compañeros, actores y seguidores del proyecto.

Benavidez Cárdenas, con una amplia trayectoria, integraba el equipo técnico que trabajaba en las grabaciones en el sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe. En contraste, Perdomo Corrales representaba el talento joven que comenzaba a abrirse camino en la industria audiovisual.

Henry Alberto Benavidez Cárdenas, de 45 años (izquierda), y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18, trabajaban en el rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' cuando fueron atacados. (Suministrada)

El hecho violento ocurrió en medio de una jornada de trabajo en espacio público, cuando un hombre atacó a otra persona con un arma cortopunzante.

Según las autoridades, varias personas —entre ellas las víctimas— intervinieron en un intento por defender al agredido. Esto desencadenó un altercado que terminó con los fallecidos, además de una persona herida.

Aunque hubo una rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar, no fue suficiente para evitar el desenlace fatal. El incidente dejó además varias personas detenidas y una investigación en curso para esclarecer el móvil del ataque.