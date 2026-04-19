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‘Sin senos sí hay paraíso’: ¿Quiénes son las víctimas mortales del ataque durante el rodaje de la serie?

Las muertes provocaron una profunda consternación entre compañeros, actores y seguidores de la producción

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Por Fátima Jiménez
Víctimas sin senos sí hay paraíso
Dos integrantes del equipo técnico de la cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' murieron durante una jornada de rodaje en Bogotá, Colombia. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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