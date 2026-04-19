Protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’ rompe el silencio tras mortal ataque durante rodaje: ‘Es muy difícil asimilarlo’

Carmen Villalobos, protagonista de 'Sin senos sí hay paraíso', dedicó emotivas palabras a sus compañeros asesinados durante el rodaje de la serie este sábado en Bogotá, Colombia.

La actriz Carmen Villalobos, protagonista de Sin senos sí hay paraíso, se pronunció tras el homicidio de dos de sus compañeros durante el rodaje de la producción colombiana, ocurrido este sábado 18 de abril.

Los hechos se registraron en el sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe, una zona cercana al Parque Nacional, donde el equipo realizaba grabaciones en espacio público.

Las víctimas fueron identificadas como Henry Alberto Benavidez Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18. Ambos estaban vinculados a la producción de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso.

Ante lo ocurrido, Villalobos —quien interpreta a Catalina Santana en la serie— compartió su sentir en medio de la tragedia y el dolor.

“Ya todos saben lo que pasó. Para mí han sido horas muy tristes en medio de una alegría... Solo les puedo decir que cuando estamos en un proyecto, todos nos volvemos familia. Compartimos más con nuestros compañeros que con nuestros seres queridos”, expresó Villalobos en redes sociales.

La actriz también habló de los sentimientos encontrados que atraviesa, ya que el mismo sábado del ataque fue reconocida en los Premios India Catalina 2026, en Colombia, donde ganó como actriz favorita del público y mejor actriz protagónica. La noticia la sorprendió justo cuando se disponía a celebrar sus galardones.

“Es muy difícil asimilar todo lo que pasó. Como lo dije anoche, mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a un ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos”, agregó en su mensaje.

La actriz Carmen Villalobos, de ‘Sin senos sí hay paraíso’, expresó que sentía mucha tristeza por la muerte de sus compañeros. (Tomada de redes sociales)

Villalobos, además, publicó mensajes de despedida para sus compañeros y amigos.

“A ti, Nico, que Dios te reciba en su santo reino. Siempre tuviste la mejor actitud y energía. Estoy escribiendo esto y aún no lo puedo creer. Siempre te recordaré como lo que eras, un ser llenito de luz, buena vibra, energía positiva y un alma hermosa”, manifestó.

También le agradeció por el tiempo compartido, los abrazos y las sonrisas al llegar al set. “Te vamos a extrañar muchísimo”, añadió.

Carmen Villalobos despidió a Nicolás con un mensaje lleno de emoción, agradeciendo su energía, cariño y los momentos compartidos en el set de 'Sin senos sí hay paraíso'. (Tomada de redes sociales)

Sobre Henry, dedicó un mensaje en el que resaltó su labor y su papel dentro del equipo:

“No lo conocía, pero su historia merece ser contada. Como muchos otros, Henry era uno de los ‘invisibles’ del set. De esos que casi nadie ve, pero sin los cuales nada funciona”, expresó.

Explicó que Henry era conductor de un camión de producción y que pasaba largas jornadas en carretera, enfrentando riesgos que pocos dimensionan, para que cada grabación saliera adelante. Su trabajo y esfuerzo fueron clave para el equipo.

“Los conductores son un gremio silencioso e invisible, pero lleno de personas increíbles. Gente que siempre te recibe con una sonrisa, que ayuda con la mejor disposición, que está ahí sin pedir protagonismo”, añadió.

Finalmente, la actriz agradeció a Henry por su trabajo y, al igual que a Nicolás, le deseó descanso en paz.