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Protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’ rompe el silencio tras mortal ataque durante rodaje: ‘Es muy difícil asimilarlo’

La actriz también se refirió a los sentimientos encontrados que atraviesa, ya que el mismo día de los hechos recibió una noticia importante para su carrera

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Por Fátima Jiménez
Carmen Villalobos
Carmen Villalobos, protagonista de 'Sin senos sí hay paraíso', dedicó emotivas palabras a sus compañeros asesinados durante el rodaje de la serie este sábado en Bogotá, Colombia. (Tomada de redes sociales)







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Sin senos sí hay paraísoCarmen VillalobosCatalina Santana
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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