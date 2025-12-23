Si no va a la playa en estos días, estos museos le ofrecen arte a bajo costo en San José

La mayoría de museos en San José, ideales para visitar en fin de año, tienen entradas gratuitas o de bajo costo.

En estos días, marcados por los sutiles vientos decembrinos, salir y reencontrarse con nuestro arte es afable y accesible: diversos museos de San José permanecerán abiertos durante las fechas festivas, con el fin de recibir a quienes gusten pasear entre cuadros, grabados, esculturas y muchos más medios artísticos antes del cierre del año.

A continuación, le detallamos algunas de las obras y exposiciones que podrá disfrutar en los museos capitalinos, en caso de que decida aventurarse en un recorrido cultural.

Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia

Este museo, de entrada gratuita y ubicado en barrio Escalante, cerrará el 25 de diciembre y el 1.° de enero de 2026 con motivo de los feriados de Navidad y Año Nuevo. El resto de los días mantendrá su horario habitual, de 9 a. m. a 5 p. m.

Quienes lo visiten antes de que finalice el año podrán apreciar la exposición La infinita Lola, una muestra que explora el universo creativo y contante evolución estética de la reconocida artista Lola Fernández.

Fernández es reconocida por romper esquemas dentro del arte costarricense, debido a su lenguaje que invita a reflexionar sobre la condición humana a partir de formas y colores. Algunas de sus pinturas, como las que integran la serie Constelaciones, proponen una lectura espiritual del universo y su vínculo con la humanidad.

Lola Fernández produjo obras que desafiaban la enseñanza académica. La exposición 'Infinita Lola' se exhibirá hasta el cierre del año en el Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. (Cortesía/La Nación)

Museo del Jade del INS

Ubicado al costado oeste de la Plaza de la Democracia, el Museo del Jade también mantendrá su operación casi de manera ininterrumpida, en un horario de 8 a. m. a 5 p. m., con excepción de los feriados del 25 de diciembre y el 1.° de enero.

Este espacio ofrece promociones de entradas 2x1 (los domingos para nacionales y los miércoles para extranjeros) y alberga, además de su colección permanente de piezas precolombinas, la exposición Oficio del arte: trayectoria y legado de Julio Escámez en Costa Rica (1974–2015) en su sala temporal.

La muestra recorre la obra del pintor y grabador Julio Escámez, así como su llegada a Costa Rica tras el golpe militar de Augusto Pinochet en Chile. Durante su estancia en el país, Escámez fortaleció la enseñanza artística y fundó la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional (UNA), hoy conocida como la Escuela de Arte y Comunicación Visual (EACV).

Museo Nacional de Costa Rica

La sede josefina del Museo Nacional, ubicada en la Plaza de la Democracia, permanecerá abierta los días 23, 26, 27 y 28 de diciembre, y retomará su horario habitual a partir del 2 de enero de 2026.

Durante estas dos semanas restantes de diciembre, abrirá de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. de martes a sábado, mientras que los domingos atenderá al público desde las 9 a. m.

Quienes visiten este espacio podrán recorrer la exposición temporal Permanencia en la memoria: legados en el Caribe Central, la cual responde a la incógnita: ¿cómo eran los funerales de hace 3.500 años?

A través de 246 bienes arqueológicos, esta muestra revela aspectos de la cotidianidad, el vínculo con la naturaleza y los rituales funerarios que realizaban nuestros antepasados caribeños.

'Chopper', obra de Rolando Faba que se exhibe como parte de la exhibición 'Salto al vacío', en los Museos del Banco Central. (Cortesía de Museos del Banco Central/Cortesía de Museos del Banco Central)

Museos del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Los Museos del Banco Central de Costa Rica recibirán visitantes los días 23, 26 y 30 de diciembre, así como a partir del 2 de enero, de 9 a. m. a 4:30 p. m.

Entre las diversas exposiciones disponibles, destaca Primero fuimos música, la cual reúne más de 60 instrumentos fechados entre el 500 a. C. y el 1.500 d. C. Estas piezas, hechas de piedra y barro, permiten acercarse a la tecnología, el conocimiento y la vida precolombina a través de la música.

Además, en la Plaza de la Cultura, ubicada sobre el techo de los museos, se exhibe San José Bonito, una exposición fotográfica de lugares, personas y detalles de la vida cotidiana, muchas veces inadvertidos de la capital y sus alrededores. La selección reúne 22 imágenes de 16 fotógrafas y fotógrafos que ponen en evidencia la diversidad de realidades que conviven en San José.

Por otra parte, para quienes planeen este recorrido cultural, conviene tomar en cuenta que los museos de Arte Costarricense (MAC) y de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC) se mantendrán cerrados hasta el 2026. El MAC reabrirá sus puertas el lunes 5 de enero, mientras que el MADC lo hará el miércoles 7 de enero.