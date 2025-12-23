Viva

Si no va a la playa en estos días, estos museos le ofrecen arte a bajo costo en San José

Conozca cuáles museos josefinos abrirán durante Navidad y fin de año, sus horarios especiales y las exposiciones que no se puede perder

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Art City Tour - Julio 2025
La mayoría de museos en San José, ideales para visitar en fin de año, tienen entradas gratuitas o de bajo costo. (Natalia Vargas Salas/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MuseosMuseo NacionalMuseo del JadeMuseos del Banco CentralMuseo de Arte CostarricenseMuseo de Arte y Diseño ContemporáneoArte costarricense
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.