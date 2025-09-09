Viva

El sonido del pasado: Museos del Banco Central revelan 60 instrumentos que datan desde 2.500 años atrás

La exhibición abrió el pasado 29 de agosto y estará disponible hasta agosto de 2026

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Instrumentos que datan de hace 2.500 años atrás se encuentran en esposición. Se estudiaron aerófonos, idiófonos y membranófonos, con técnicas como escaneo 3D y arqueoacústica experimental.
Instrumentos que datan de hace 2.500 años atrás se encuentran en esposición. Se estudiaron aerófonos, idiófonos y membranófonos, con técnicas como escaneo 3D y arqueoacústica experimental. (Museos del BCCR /Museos del BCCR)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Museos del BCCRinstrumentos precolombinos
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.