Economía

Banco Central lanzará billetes de colección por bicentenario de dos instituciones

El sello conmemorativo es una marca especial utilizada para celebrar eventos históricos, aniversarios o momentos importantes

Por Luis Enrique Brenes
La Junta Directiva del BCCR autorizó la emisión de billetes conmemorativos por el bicentenario del Ministerio de Hacienda y el Poder Judicial. Los ejemplares serán coleccionables. (Shutterstock)







