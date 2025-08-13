Economía

¿Se perdió el miedo al riesgo del crédito en dólares? Próximo choque cambiario lo dirá, según presidente del Banco Central

Róger Madrigal se refirió al crecimiento del crédito en dólares y negó que el BCCR propiciara el endeudamiento en la divisa

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes y Mónica Cerdas Gómez

El crédito en dólares en Costa Rica ha crecido con fuerza desde inicios de 2023 y alcanzó aumentos de doble dígito. Aunque en los últimos meses se desaceleró, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estima que los préstamos en esta divisa aumentarán un 7,5% en 2025, por encima del 6,9% previsto para los colones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Crédito en dólaresRóger MadrigalBCCRBanco Central
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.