¿Se perdió el miedo al riesgo del crédito en dólares? Próximo choque cambiario lo dirá, según presidente del Banco Central

El crédito en dólares en Costa Rica ha crecido con fuerza desde inicios de 2023 y alcanzó aumentos de doble dígito. Aunque en los últimos meses se desaceleró, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estima que los préstamos en esta divisa aumentarán un 7,5% en 2025, por encima del 6,9% previsto para los colones.

En el pasado, Róger Madrigal, presidente del Banco Central, expresó su preocupación por el incremento de los préstamos en moneda extranjera y cuestionó la eficacia de la normativa que obliga a las entidades financieras a registrar un cargo adicional al capital por los préstamos en esa divisa otorgados a clientes con exposición cambiaria.

En mayo pasado, el saldo de los créditos en dólares otorgados por el sistema financiero al sector privado era de $16.124 millones, $1.202 millones más (8,1%) que los $14.921 millones del mismo mes de 2024.

En entrevista con La Nación el 7 de agosto, Madrigal negó que el Banco Central haya propiciado el endeudamiento en esa moneda. A continuación, un extracto de la entrevista.

¿Tiene responsabilidad el BCCR por el crecimiento del crédito en dólares? Esto responde su presidente

― El crédito en dólares sigue creciendo. Algunas entidades y especialistas dicen que los usuarios se fijan mucho en la cuota al momento de concretar un crédito y elegir la moneda. ¿Cree que este boom está relacionado con la baja y, ahora, estabilidad del tipo de cambio? Copiado!

― Tal vez hay que ver una historia un poquito más larga del crédito. Antes del 2002, me parece, más bien la cantidad absoluta de crédito en dólares estaba bajando; eran tasas negativas.

“Lo que ha habido es una recuperación, pero la participación relativa del crédito en la moneda extranjera, del crédito total del sector financiero, anda como en un 32-33% y se mantiene en eso.

“Es parte de la dinámica de la economía. Creemos que hay una cantidad de agentes que tienen la capacidad y el conocimiento para tratar con el riesgo cambiario. La parte que al Banco Central le llama la atención es que puede haber algunos agentes económicos que no están bien capacitados para enfrentar el riesgo cambiario y toman ese riesgo.

“Y si es una cantidad alta, masiva, de deudores, esas son las crisis bancarias que hay en muchas partes del mundo, que, cuando hay un choque cambiario, muchos deudores no pueden pagar.

“El problema de las familias y las empresas se convierte en un problema del balance de los bancos y se contamina todo el sistema financiero. Esa es la preocupación. Pero, en este momento, más bien vemos como que tiende a normalizarse”.

― Una parte de estos créditos caen en manos de no generadores. El tipo de cambio, así como pudo bajar, también podría subir. ¿Podríamos estar ante un escenario riesgoso que —como se dice— nos estalle en la cara? Copiado!

― Se creció muy alto, en tasas de dos dígitos. Esa tasa viene desacelerando, pero, al final de cuentas, en los agregados, los grandes números se mantienen más o menos estables, en 32% del total del crédito del sistema financiero al sector privado, que está en moneda extranjera.

“De ahí hay que discriminar aquellos que tienen cobertura cambiaria y los que no tienen cobertura cambiaria. La parte que podría ser problemática es el riesgo más alto de los que no tienen cobertura”.

Róger Madrigal explica por qué al BCCR le preocupa el crecimiento del crédito en dólares

― ¿El Banco Central asume algún grado de responsabilidad en el crecimiento del crédito en dólares? Copiado!

― Vamos a ver, hemos tratado de que el tipo de cambio sea el tipo de cambio de mercado. No hay ningún movimiento del Banco Central que diga ‘endéudese en dólares’ . Es el resultado de la economía y la gente toma los riesgos.

“Hacemos lo que se puede desde el punto de vista prudencial con la participación que tiene el Banco en Conassif. Es una realidad de la economía. La crisis cambiaria, que fue un periodo muy corto, en realidad, como de noviembre del 80 a abril de 82. Eso marcó los siguientes 45 años de Costa Rica.

“Eso quedó en el conocimiento colectivo de las personas y de los bancos: que hay riesgos en la moneda extranjera. Algunos quieren protegerse, algunos quieren tomar riesgos, algunos, sabiendo el riesgo, lo conocen y, aun así, lo asumen”.

― ¿Usted cree que, bajo este contexto del tipo de cambio, las personas le han perdido el miedo a ese riesgo cambiario? Copiado!

― No, creo que hay más educación, más conciencia del riesgo. No podría decir que le han perdido el miedo; tal vez el próximo choque cambiario lo va a decir.

― Ahora que habla de choques cambiarios, ¿es sostenible que el colón se mantenga fuerte frente al dólar en el mediano plazo? Copiado!

― Son precisamente razones de lógica económica las que nos han llevado a ese resultado del tipo de cambio. Hay una explicación: importa el tipo de cambio real y no el nominal. Las apreciaciones o depreciaciones que importan son en términos reales.

“¿Qué es lo que está detrás de los movimientos de apreciación de los tipos de cambio? Diferencias en las tasas de interés, que más bien no la tenemos; la tenemos en el sentido contrario. No es por tasas de interés. Pero tenemos ganancias de productividad.

“Tenemos algo que el Banco también no habla mucho porque no le corresponde: una mejora de la situación fiscal. Eso cambia todo. La atracción de inversión directa sigue siendo fuerte.

“A pesar de que han caído, los números de turistas son altos; al final, aportan a la oferta de divisas. Entonces, sí, Costa Rica sigue siendo un país que atrae dólares con actividad productiva, no por endeudamiento. No habría lógica económica si tuviéramos una alta demanda de dólares, cantidades ofrecidas menores y el tipo de cambio se aprecia”.