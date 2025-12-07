Áncora

Lola Fernández: la artista que transformó para siempre el arte costarricense

Descubra en la exposición “La infinita Lola” el legado de Lola Fernández, la artista que revolucionó la abstracción en Costa Rica con sus relieves. ¡Una creadora ineludible!

EscucharEscuchar
Por Luis Nuñez Bohórquez
El impacto de Lola Fernández en el arte costarricense y latinoamericano es indiscutible
El impacto de Lola Fernández en el arte costarricense y latinoamericano es indiscutible (Cortes/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Museo Rafael Ángel Calderón GuardiaLola FernándezEscuela de Bellas Artes de la UCRDivertimento: Adán y Eva

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.