Ministerio de Cultura destituye al director del Museo de Arte Costarricense

El edificio del Museo de Arte Costarricense funcionó como el Aeropuerto Internacional La Sabana entre 1940 y 1955.

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, destituyó al director del Museo de Arte Costarricense, Esteban Calvo Campos. El curador y especialista en arte salió del puesto el viernes 5 de diciembre, confirmaron dos fuentes con conocimiento del tema a La Nación. Posteriormente, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) confirmó la destitución.

El lunes, este medio solicitó a la oficina de prensa del MCJ los motivos del ministro para efectuar esa destitución. “El motivo es porque las métricas de desempeño no estaban siendo cumplidas”, respondió la encargada, sin especificar a cuáles se refiere.

También se inquirió quién sustituirá temporalmente al Sr. Calvo y cuándo se nombrará su reemplazo, y la respuesta fue: “El Museo cuenta con una subdirección”.

“La planificación y ejecución de las líneas estratégicas no depende de la persona que ocupa ese puesto, sino del trabajo articulado del MCJ y sus equipos humanos”, agregó ante la consulta de si esta destitución afectaría la planificación interna del MAC.

La primera ministra de Cultura y Juventud de la administración Chaves Robles, Nayuribe Guadamuz Rosales, designó al historiador de arte como jerarca del museo al inicio del gobierno, en mayo de 2022.

Desde el 2013 hasta entonces, Calvo se desempeñaba como docente y coordinador de investigación en la Escuela Casa del Artista Olga Espinach Fernández (ECA), bajo el alero del mismo museo.

El Museo de Arte Costarricense, fundado en 1978, alberga la colección más grande de artes visuales nacionales y se ubica en La Sabana.