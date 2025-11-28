¿Shakira dará concierto en Costa Rica? Esto dijo la artista sobre volver a Centroamérica

Este 2025 Shakira presentó su gira mundial de conciertos 'Las mujeres ya no lloran' que no incluyó a Costa Rica en los países que visitó.

¿Regresará Shakira a concierto en Costa Rica? Existe una gran probabilidad de que la colombiana vuelva a cantar sus éxitos en suelo tico, aunque todavía nada está confirmado.

En el perfil de Instagram de Conciertos Honduras publicaron el extracto de una entrevista de la artista de Pies descalzos en el que ella confirma que volverá a Centroamérica con su espectáculo en el 2026.

“Sí, me encantaría. Seguro que voy a estar en Centroamérica en el 2026. Espero verlos a muchos de ustedes ahí en el concierto”, le dijo la cantante a la entrevistadora. No obstante, estas declaraciones no afirman o desechan la posibilidad de que regrese a nuestro país; así que hay esperanzas.

La visita de Shakira a nuestro país ha sido esperada por mucho tiempo por sus seguidores ticos. La barranquillera solo ha dado dos conciertos en nuestro país: en noviembre de 1996 en el Palacio de los Deportes y en abril del 2011 en el Estadio Nacional, como parte de las actividades de inauguración del recinto deportivo.

En setiembre del 2024, en la página del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) estaba registrado el permiso de venta de entradas para un espectáculo de Shakira en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio). La fecha programada, según el permiso, era para marzo del 2025; sin embargo, la presentación no sucedió.

Shakira podría regresar a concierto en Costa Rica en el 2026. Las únicas dos presentaciones en suelo tico de la colombiana fueron en 1996 y el 2011. (Archivo)

Un mes después, la colombiana anunció su gira de conciertos por Latinoamérica para este año y Costa Rica no figuraba entre las paradas del tour.

Los fans de Shakira en Costa Rica deberán de esperar a que la artista confirme si cantará aquí o que algún productor se adjudique el montaje del concierto.