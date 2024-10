Shakira anuncia conciertos en Latinoamérica, pero Costa Rica no aparece en el tour

La célebre Shakira finalmente oficializó las fechas con las que comenzará su gira Las mujeres ya no lloran por Latinoamérica, el próximo 2025; sin embargo, Costa Rica no aparece en la lista.

Según se puede ver en las redes sociales de la cantante colombiana, el tour comenzará el 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil, y continuará a países como Perú, Colombia, Chile y Argentina. Luego los shows serán en México. “Mi gente, nos vemos pronto”, publicó.

Shakira comenzará su tour 'Las mujeres ya no lloran' por Latinoamérica en 2025. (Instagram)

Si bien a la gira se le pueden añadir fechas, hasta ahora Shakira no ha dado más detalles ni pistas de eso en sus redes sociales.

En Costa Rica cobró fuerza la idea de que la artista se iba a presentar en el Estadio Nacional, luego de en el sitio web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), ente que gestiona y autoriza los permisos para la preventa de entradas de los eventos masivos en el país, aprobó la preventa de entradas para el espectáculo musical.

LEA MÁS: ¿Shakira en Costa Rica? MEIC revela concierto de la colombiana en 2025

Sin embargo, es importante aclarar que el hecho de que el concierto esté anunciado en la página del MEIC, no garantiza que se vaya a llevar a cabo. De hecho, en ocasiones anteriores, el ministerio autorizó eventos que finalmente no se concretaron, como ocurrió con el concierto de Pearl Jam, que fue anunciado para setiembre de este año, pero finalmente no se llevó a cabo.

Los rumores de que la intérprete de TQG y Hips Don´t Lie se acrecentaron luego de que la productora SD Concerts publicara un video en el que muestra emojis de diamantes, una huella y un lobo, lo que rápidamente los fans asociaron con la colombiana.

Según la publicación del MEIC, el concierto de Shakira sería el jueves 27 de marzo de 2025, en el Estadio Nacional.

La última vez que la intérprete se presentó en Costa Rica fue el 3 de abril de 2011, durante la inauguración del Estadio Nacional en La Sabana. En aquella ocasión, la mamá de Milán y Sasha presentó su exitoso álbum Sale el sol, mientras sufría con el audio sobre el escenario.