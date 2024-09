¿Shakira en Costa Rica? MEIC revela concierto de la colombiana en 2025

Costa Rica podría tener la oportunidad de bailar al ritmo de las caderas de Shakira, pues la artista colombiana ofrecería un concierto en el país el jueves 27 de marzo de 2025, en el Estadio Nacional.

Esta información fue publicada este viernes en el sitio web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), ente que gestiona y autoriza los permisos para los eventos masivos en el país.

Según la resolución DAC-DECVP-RE-405-2024, colgada en la página del MEIC, se acordó “autorizar la solicitud del registro del plan de ventas a plazo de bienes y de prestación futura de servicios de espectáculos públicos” gestionada por DMN World, quien sería la productora del evento.

La preventa de las entradas autorizada para el espectáculo comenzaría desde los ¢51.000, aunque todavía no hay fecha exacta para el momento en que saldrían a la venta.

Sin embargo, es importante destacar que el hecho de que el concierto esté anunciado en la página del MEIC, no garantiza que se vaya a llevar a cabo, sino que únicamente evidencia que una empresa realizó una solicitud de preventa para esa fecha. En ocasiones anteriores, el MEIC ha publicado eventos que finalmente no se concretaron, como ocurrió con el concierto de Pearl Jam, que fue anunciado para setiembre de este año, pero finalmente no se llevó a cabo.

Los dos conciertos de Shakira en Costa Rica

El concierto más reciente que la intérprete de Dónde están los ladrones ofreció en Costa Rica fue el 3 de abril de 2011, durante la inauguración del Estadio Nacional en La Sabana. En aquella ocasión, los ticos quedaron deslumbrados con la presentación de la colombiana, quien se encontraba promocionando su exitoso álbum Sale el sol.

Previamente, Shakira realizó su primera presentación en Costa Rica en 1996, ante unos 5.000 fanáticos en el Palacio de los Deportes, Heredia, cuando aún tenía el cabello negro y era reconocida por sus influencias de rock y pop. Durante esa época se destacaba como un prodigio de 19 años que se abría camino en la música y, según publicó La Nación después del espectáculo, puso a bailar al público con sus sencillos Un poco de amor, Te espero sentada, Antología, Se quiere, se mata, Estoy aquí y Dónde estás corazón.

En caso de confirmarse su presentación en el 2025, esta sería la tercera vez que la artista ofrecería un concierto en Costa Rica.

