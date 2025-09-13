Shakira se convirtió en la artista más premiada de los MTV Video Music Awards

Con ‘Soltera’, Shakira rompió récord en los MTV VMA y se posicionó como la artista latina con más premios en la historia del certamen.

Shakira obtuvo su séptimo galardón en los MTV Video Music Awards 2025, al imponerse en la categoría Mejor Video Latino con su tema Soltera. Esta nueva distinción la convirtió en la artista latina más premiada en la historia del certamen, según los registros oficiales del evento.

La ceremonia se celebró el 7 de setiembre en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, con una nutrida presencia de figuras internacionales y múltiples homenajes. El evento fue conducido por LL Cool J, mientras que Lady Gaga recibió el reconocimiento como Artista del Año.

Shakira no asistió al evento, ya que esa misma noche tenía programado un concierto en México como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cual ha recorrido América Latina y Norteamérica con cifras de asistencia récord.

La canción premiada

Soltera, lanzada en 2024, se posicionó en listas de reproducción globales y obtuvo millones de reproducciones en plataformas de streaming. La producción audiovisual fue evaluada por la academia de MTV y recibió apoyo del público en votaciones abiertas. Este reconocimiento destacó tanto el impacto comercial del tema como su propuesta visual.

La trayectoria en los VMA

La participación de Shakira en los MTV VMA comenzó hace más de 25 años. Entre sus premios figuran reconocimientos a videos regionales en los años 2000 y 2002, así como galardones técnicos y por colaboraciones en la década siguiente. En 2023 recibió el Michael Jackson Video Vanguard Award, un homenaje a su carrera.

La suma de todos estos galardones alcanza un total de siete estatuillas, lo que la coloca por encima de cualquier otra figura latina que haya participado en estos premios.

Un año clave para su carrera

Durante 2025, Shakira consolidó su presencia global con una gira que ha agotado entradas en México, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay. La artista vendió más de 1,6 millones de boletos y generó una recaudación superior a los $200 millones, según datos de medios especializados.

Aunque algunas fechas fueron canceladas por razones médicas o por protestas, como ocurrió en Los Ángeles y Lima, la artista ha mantenido una fuerte conexión con su audiencia. Su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, que da nombre a la gira, también logró buena recepción en crítica y ventas.

La gira continuará en noviembre con nuevas fechas en América Latina, consolidando su posición como una de las artistas más influyentes del momento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.