Viva

Shakira se convirtió en la artista más premiada de los MTV Video Music Awards

La artista colombiana alcanzó una nueva marca histórica en los MTV Video Music Awards y superó a todas las figuras latinas en la historia del certamen

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Shakira en los Grammy
Con ‘Soltera’, Shakira rompió récord en los MTV VMA y se posicionó como la artista latina con más premios en la historia del certamen. (The Latin Recording Academy/The Latin Recording Academy)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGShakiraMTV Video Music Awards
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.