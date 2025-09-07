Viva

Shakira rompió en llanto durante un concierto al interpretar una canción inspirada en su ruptura con Piqué

Un emotivo momento sorprendió a más de 45.000 asistentes en México cuando la cantante se quebró en medio del escenario

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La artista se quebró mientras cantaba Última, tema relacionado con su separación, ante miles de personas en Querétaro.
La artista se quebró mientras cantaba Última, tema relacionado con su separación, ante miles de personas en Querétaro. (Archivo/Screenshot @faderg2/Archivo/Screenshot @faderg2)







El Tiempo / Colombia / GDA

