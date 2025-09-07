Shakira rompió en llanto durante un concierto al interpretar una canción inspirada en su ruptura con Piqué

La artista se quebró mientras cantaba Última, tema relacionado con su separación, ante miles de personas en Querétaro.

Shakira vivió una noche de alta carga emocional durante su concierto en el estadio Corregidora de Querétaro, México.

El espectáculo, parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, tuvo lugar el 2 de setiembre y quedó marcado por un momento inesperado: la artista rompió en llanto mientras interpretaba Última, canción inspirada en su separación de Gerard Piqué.

La cantante colombiana no pudo contener las lágrimas durante el tema, incluido en su más reciente álbum. Más de 45.000 personas presenciaron el episodio, ocurrido en una jornada pasada por lluvia, la cual incluso afectó el camerino de la artista.

A pesar del mal clima, el concierto se desarrolló sin mayores contratiempos. El instante más comentado ocurrió cuando Shakira no logró continuar la interpretación de Última.

El tema que provocó la reacción emocional aborda la dificultad de cerrar una relación. Los versos aluden directamente a la ruptura entre Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué, ocurrida en 2022.

En el escenario, la intérprete se quebró cuando cantaba frases como “Se nos perdió el amor a mitad de camino” y “Debo aprender a estar sola”. En ese punto, su voz se apagó por unos segundos debido al llanto.

El público respondió con un gesto de apoyo. Cantó el resto del tema en coro, lo que permitió que Shakira retomara su presentación.

La colombiana compartió imágenes del concierto en sus redes sociales y agradeció la recepción del público. Publicó una fotografía acompañada de un breve mensaje: “Querétaro bajo la lluvia. Épico!!”.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran ha consolidado el regreso de la artista a los escenarios. En 2025, alcanzó el título de la gira latina más grande del año tras llenar 22 conciertos con entradas agotadas en Estados Unidos.

