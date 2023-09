Shakira es tildada de ‘maltratadora y mentirosa’ según una exempleada

Cristina Cárdenas, excoordinadora de publicidad de Shakira durante los años en que vivió en España, acusa a la cantante de Barranquilla, Colombia, de ser “maltratadora, mentirosa y fóbica”, en un programa de America TV.

La mujer denunció que la artista musical maltrataba a sus bailarines durante las grabaciones y que nadie quiere trabajar con ella.

Además, Cárdenas, quien tiene una cercana relación con la familia de Gerard Piqué, ofreció su versión sobre la ruptura matrimonial y defendió a los padres del exjugador del Barcelona.

Después de las primeras acusaciones, la exempleada participó en una entrevista en vivo con Florencia de la V sobre el tema. Comenzó con un diálogo ameno, pero su enojo aumentó, lo que resultó en acusaciones más contundentes.

La conductora preguntó: “¿Ángel o demonio?” a la excoordinadora. “Tendrá un poco de ambas partes (...) no tiene nada que ver con el hecho de que sea una diosa del escenario y una cantante mundial. No expondrá sus fobias públicamente. Conozco a una persona que, según el contrato, exige que los extras, cuando ella pase, se den la vuelta y miren hacia la pared”, aseguró la mujer en el programa.

Sin embargo, la exempleada aclaró que no había experimentado ningún maltrato personal por parte de Shakira, pero que estaba dando voz a los figurantes. Aseguró que les confiscaba los teléfonos móviles para evitar que la grabaran o tomaran fotos de ella, que no les permitía usar el baño y que solicitaba alimentos exóticos que no se encuentran en España, así como mermeladas y agua de lluvia japonesa Fiji.

“Yo no digo que sea una mala cantante; Hitler también era una figura mundial y un asesino, eso no tiene nada que ver”, respondió Cárdenas cuando le señalaron que Shakira era una cantante conocida y admirada en todo el planeta.

La conductora del programa afirmó que muchas personas en España intentan manchar la imagen de la intérprete de El Jefe, pero que, en realidad, ella misma es quien se desprestigia. Además, se adentraron en la vida privada de la cantante.

Karina Iavícoli, presentadora del programa y que también participó en la conversación, concluyó señalando que los vecinos de la mansión de Punta del Este afirmaron que Shakira era amorosa y que recibieron un trato amable por su parte.