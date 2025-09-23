Este es el nuevo récord de Shakira por su gira de conciertos en México: ‘El tour más grande de la historia’

Shakira impuso un récord histórico en México con 12 conciertos seguidos y 780.000 entradas vendidas, según datos de OCESA.

Shakira estableció un nuevo récord en la industria del entretenimiento en México. Su gira Las mujeres ya no lloran World Tour incluyó 12 presentaciones consecutivas en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, todas con entradas agotadas.

La empresa OCESA Live Nation, responsable de la organización de los conciertos, entregó a la cantante un reconocimiento por el “tour más grande en la historia de México”.

La gira alcanzó la cifra de 780.000 boletos vendidos solo en esa ciudad, con 65.000 asistentes por noche, un hecho sin precedentes en ese recinto.

El vocero de prensa de la artista en Colombia, Rodrigo Beltrán, confirmó que este logro marca un hito dentro del estadio, ya que nunca antes una gira había acumulado esa cantidad de funciones en un solo ciclo.

La artista cerró la serie de conciertos en un estadio lleno. En su mensaje de despedida, expresó que nunca imaginó ofrecer 12 conciertos en ese lugar, y agradeció al público por hacerlo posible.

Invitados especiales y sorpresas durante el cierre

En el último show, la cantante puertorriqueña Gale actuó como telonera. La mexicana Danna subió al escenario como invitada especial para interpretar el tema Soltera junto a Shakira.

Además, el Mariachi Gama 1000 acompañó a la artista en ese espectáculo, al igual que en otras fechas del tour en México.

Gira por otras ciudades mexicanas

Además de Ciudad de México, Shakira visitó Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla, Torreón, Querétaro, Hermosillo y Chihuahua, como parte de su gira por el país.

