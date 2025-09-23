Viva

Este es el nuevo récord de Shakira por su gira de conciertos en México: ‘El tour más grande de la historia’

La gira de Shakira sumó 12 conciertos a lleno total en Ciudad de México, algo nunca antes logrado por un artista internacional

Por El Universal / México / GDA
Shakira impuso un récord histórico en México con 12 conciertos seguidos y 780.000 entradas vendidas, según datos de OCESA.
(Instagram Shakira/Chris Cornejo)







