Ringo Starr a sus 85 años: el Beatle que no se detiene en busca de ritmo, paz y amor

A Ringo Starr nada lo ha vencido. Como dice la letra de Yellow Submarine, que lo impulsó al estrellato en 1966, disfruta de una vida sencilla, marcada por el cielo azul y su pasión por la música.

A diferencia de otros íconos de su generación, el músico, que este lunes 7 de julio cumplió 85 años, no mira el pasado con solemnidad ni vive de su leyenda. Aunque Yellow Submarine y Octopus’s Garden son sus temas más conocidos durante su etapa con The Beatles, su presente lo sostiene.

“No hice nada para que esto ocurriera, salvo decir sí”, comentó el baterista en entrevista con El Universal de México. “Jamás hice algo para crear lo que pasó. Todo se dio solo. Estoy aquí porque sucedió”, agregó.

Sigue girando, grabando y conversando. No abandona su clásica frase “paz y amor”, porque está convencido de que lo mejor es enfocarse en lo positivo. De otra manera, dice, no podría aportar nada al mundo.

“La música lo necesita, y el mundo también. Ante la violencia y la crisis, lo mejor es dar todo con emoción y disfrute. Espero que el público entienda, en cualquier idioma, que lo importante es el amor y la paz. Creo que la música puede trascender idiomas”, manifestó en enero, durante la presentación de su álbum Look Up.

Ringo Starr convirtió a un niño pequeño en ícono mundial

Richard Starkey nació en Liverpool, Inglaterra. Fue un niño enfermizo que pasó varios meses internado por una peritonitis y, después, por complicaciones de una neumonía.

En una familia con pocos recursos, encontró en el humor y la música una forma de transitar la vida. Su sentido del humor, distinto al sarcasmo de John Lennon, era más popular, más de barrio.

“Bobo”, se describió a sí mismo alguna vez, cuando recordó su paso por el cine, en películas como El cavernícola (1981), que filmó en México. “Me pedían que actuara naturalmente, que fuera yo mismo, y eso hacía”, comentó Starr.

Aunque muchos lo colocan entre los grandes bateristas de la historia, él no lo cree así. Reconoce que no es técnico, que no pasa horas practicando con tambores y platillos. Así lo relató en The Beatles Anthology, la serie documental publicada en 1995 que incluyó ocho videos y tres álbumes dobles.

Su primer acercamiento con la batería ocurrió durante una larga estancia en el hospital. Un trabajador le llevó un pequeño tambor para entretenerlo.

En esta foto de archivo, los músicos Paul McCartney (izq.) y Ringo Starr, de The Beatles, se presentan en el escenario durante la 56.ª edición de los premios Grammy en el Staples Center el 26 de enero de 2014 en Los Ángeles, California. (AFP)

“Me convertí en baterista porque es lo único que puedo hacer. Siempre que escucho a otro baterista, sé que no soy bueno. No tengo técnica, pero tengo ritmo, sé mover mi cabeza. En una Navidad me regalaron mis primeros tambores y en febrero ya tocaba en una banda. Lo que sí sé es que creé un estilo”, contó en el documental.

En entrevista con El Universal, afirmó que su instrumento cobra sentido cuando lo toca frente a alguien. “No me gusta tocar solo. No le encuentro alegría”, dijo.

Ringo Starr pensaba que “había que fusilar a los mayores de 60″

¿Le incomoda la edad? Para nada. Asegura sentirse mejor que nunca, aunque suene a cliché. En algún momento, dijo a la revista Parade que nada lo haría renunciar a disfrutar la vida.

“No puedo esconder mi cumpleaños. Todos saben cuándo nací y cuántos años tengo. No me avergüenza. Cuando era adolescente pensaba que había que fusilar a todos los mayores de 60, porque eran inútiles. Cuando cumplí 40, mi madre me dijo: ‘Hijo, supongo que ya no pensás así’”.

Ringo Starr nació en Liverpool en 1940 y se integró a The Beatles en 1962. (Instagram)

