Restaurante costarricense repitió en la lista de los 50 mejores de Latinoamérica

El restaurante costarricense Sikwa ya tiene cuatro años de figurar en la prestigiosa lista de mejores de Latinoamérica.

Por tercer año consecutivo, el restaurante costarricense Sikwa destacó en la prestigiosa lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, así se confirma en la página oficial de The World’s 50 Best.

El establecimiento de comida gourmet ha figurado en el reconocimiento desde el 2022, cuando debutó en el lugar 86. En el apartado de los 50 mejores se ubicó en el 2023, cuando ascendió al 47, y en el 2024 ocupó la posición 25. Para el 2025 bajó algunos escalones y llegó al 43.

“El chef Pablo Bonilla interpreta ingredientes y técnicas culinarias tradicionales, así como recetas transmitidas de generación en generación en Sikwa. Sikwa, el primer restaurante del país en ser incluido en la lista, es conocido por ser innovador y pionero en la escena culinaria costarricense”, destacó la selección en la página web sobre el local que se ubica en Los Yoses.

El reconocimiento se entregó el 2 de diciembre en Guatemala.

La lista de The Worlds 50 Best destacó la investigación de Sikwa en la comida tradicional costarricense. (Cortesía)

“Este año, el restaurante presentó su renovado espacio, que refleja la pasión por el detalle y la experiencia que caracteriza a Sikwa. Más allá del reconocimiento internacional, Sikwa se ha consolidado como un centro de investigación y educación de la cocina costarricense, apoyado por un equipo de talento excepcional que combina creatividad, conocimiento de los productos locales y un profundo compromiso con la tradición”, explicó el restaurante en un comunicado de prensa.

Otro restaurante tico en la prestigiosa lista

Hace un par de semanas, The World’s 50 Best, incluyó a otro restaurante en su selección: se trata de Conservatorium, de Ciudad Colón, cuyo ingreso a la lista fue en el 2024 en la posición número 70.

Para el 2025 destacó en el puesto 53.

“Los chefs Henry Quesada, Kid Mey Chan y Aldo Elizondo desean que los comensales de su restaurante en la capital costarricense lo perciban como algo más que un simple restaurante. Para ellos, es un espacio orgánico. El trío lidera Conservatorium con la misión de encontrar la elegancia en la simplicidad, ya sea en el luminoso comedor decorado con maderas oscuras y plantas, o en su menú de platos intensos con un toque rústico y ahumado”, publicó la página sobre el lugar.