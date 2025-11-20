Viva

Este restaurante costarricense escaló posiciones en prestigiosa lista de los mejores de Latinoamérica

El establecimiento debutó en el 2024 en la posición 70 de ‘The World’s 50 Best’.

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Conservatorium
Por segundo año consecutivo, el restaurante Conservatorium figuró en la prestigiosa lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica en 'The World’s 50 Best'. (Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Latin America's 50 Best RestaurantsGastronomíaConservatorium
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.