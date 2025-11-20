Este restaurante costarricense escaló posiciones en prestigiosa lista de los mejores de Latinoamérica

Por segundo año consecutivo, el restaurante Conservatorium figuró en la prestigiosa lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica en 'The World’s 50 Best'.

Esta es una buena noticia para la gastronomía costarricense: el restaurante Conservatorium de Ciudad Colón logró subir varios puestos en la prestigiosa lista The Latin America’s 50 Best.

El restaurante tiene ya cinco años de trayectoria. Su ingreso a la lista fue en el 2024 en la posición número 70. Hace dos días la página web www.theworlds50best.com publicó la primera mitad del listado en que figura Conservatorium de nuevo, pero este año en el puesto número 53.

“Los chefs Henry Quesada, Kid Mey Chan y Aldo Elizondo desean que los comensales de su restaurante en la capital costarricense lo perciban como algo más que un simple restaurante. Para ellos, es un espacio orgánico. El trío lidera Conservatorium con la misión de encontrar la elegancia en la simplicidad, ya sea en el luminoso comedor decorado con maderas oscuras y plantas, o en su menú de platos intensos con un toque rústico y ahumado", se lee en la descripción de The Latin America’s 50 Best.

Ticos en la lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica

Además de Conservatorium, el restaurante tico Sikwa, ubicado en San Pedro, también ha destacado con privilegio en la lista. En el 2022 debutó en el puesto 86; en el 2023 ascendió al número 47, y en el 2024 se ubicó en el lugar 25. Hasta el momento no se sabe si Sikwa continúa en la elección y si avanzó o perdió puestos en la clasificación. El anuncio de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica se hará el 2 de diciembre por medio de una transmisión en vivo desde Guatemala.