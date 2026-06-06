¿Respeto o desacierto? La respuesta en inglés de la nueva Miss Universo Costa Rica en el certamen tico

La noche de este viernes 5 de junio, los ojos de muchos costarricenses estaban puestos en la pantalla del canal ¡OPA!, que transmitió la gala de coronación del concurso de belleza Miss Universo Costa Rica, cuya nueva soberana es la herediana Mariale Acosta, de 24 años.

Todo bien con la ceremonia, con las candidatas y con la ganadora, pero, en lo personal, hubo algo que me incomodó como observadora y como comunicadora. Mariale, quien al final resultó con la banda de reina, contestó en inglés a la pregunta que le hizo el jurado.

A ella le tocó responder la pregunta de la danesa Victoria Kjær, Miss Universo 2024, quien por obvias razones la formuló en inglés: “What is the most important issue facing young people in Costa Rica today? And how would you help address it?”, expresó la danesa y, acto seguido, una persona a su lado realizó la traducción al español: “¿Cuál es el problema más importante que enfrenta la juventud en Costa Rica hoy en día y cómo podrías ayudar a mejorarlo?”.

Para sorpresa de todos, incluso de quienes aplaudieron y gritaron con fuerza en el Centro de Convenciones, donde se realizó el certamen, Mariale respondió en inglés. Asumo que por respeto a Victoria y también para demostrar su manejo del idioma, algo muy importante en los certámenes internacionales.

La tica contestó: “I think social media is a great tool, but it’s also an issue. As the next Miss Universe Costa Rica, I’ve been doing campaigns, so I can teach people to have values. Our core values as Costa Ricans like love, empathy, and always being for each other. If I get to win Miss Universe Costa Rica, my promise is I will always be serving my people. Costa Rica, I’m ready to be your queen”.

Ahí quedó su respuesta. Estoy segura de que muchas personas en sus casas o incluso en el auditorio no supieron que sus palabras en español fueron: “Creo que las redes sociales son una gran herramienta, pero también representan un desafío. Como la próxima Miss Universo Costa Rica, he estado realizando campañas para enseñar a las personas la importancia de los valores. Nuestros valores fundamentales como costarricenses, como el amor, la empatía y el apoyo mutuo. Si llego a ganar Miss Universo Costa Rica, mi promesa es que siempre estaré al servicio de mi gente. Costa Rica, estoy lista para ser su reina”.

Mi pregunta es: ¿Por qué después ella misma no tradujo lo que dijo? o ¿por qué alguien de la producción no lo hizo?

Estamos en Costa Rica, el concurso fue en nuestro país y la candidata, ahora reina, tenía la responsabilidad de dar su respuesta en nuestro idioma, o al menos traducirla.