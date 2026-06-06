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¿Respeto o desacierto? La respuesta en inglés de la nueva Miss Universo Costa Rica en el certamen tico

Este 5 de junio la herediana Mariale Acosta fue coronada como la nueva reina de la belleza costarricense, pero respondió en inglés y dejó a muchos con la duda sobre lo que dijo

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Por Jessica Rojas Ch.
Miss Universo Costa Rica 2026, llamado la Gala dorada de la misses
Mariale Acosta, de 24 años, fue coronada como Miss Universo Costa Rica 2026 por Mahyla Roth. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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