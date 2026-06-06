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¿Será Costa Rica la sede del Miss Universo? Esta fue la respuesta de Mahyla Roth

La actual reina de belleza se manifestó al final de la alfombra roja en la final del certamen este viernes 5 de junio

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Por Fiorella Montoya

La gala final del Miss Universo Costa Rica dio pie para responder algunas preguntas; una de las más importantes tiene que ver con la posibilidad de que nuestro país sea sede del certamen internacional.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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