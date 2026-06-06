¿Será Costa Rica la sede del Miss Universo? Esta fue la respuesta de Mahyla Roth

La gala final del Miss Universo Costa Rica dio pie para responder algunas preguntas; una de las más importantes tiene que ver con la posibilidad de que nuestro país sea sede del certamen internacional.

Mahyla Roth, actual reina costarricense, y Yessenia Ramírez, directora del certamen nacional, respondieron a esta pregunta ante los medios de comunicación presentes minutos antes del inicio de la gala dorada.

“Esa es la fe, estamos trabajando para que así sea”, dijo la reina que hoy se despide de su corona.

Por otro lado, Ramírez, al ser consultada por ello, dio puerta abierta a que esa sea una posibilidad y comentó que a Costa Rica no le falta prácticamente nada para recibir el certamen.

“No necesita nada más que el apoyo de todos los costarricenses, que estemos unidos y podamos creer en nosotros, en la capacidad que tenemos como país; tenemos naturaleza, volcanes, y no necesitamos mucho, sino organizarnos y ponernos de acuerdo”, expresó la directora.

Mahyla Roth se mostró positiva ante la posibilidad de un Miss Universo en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Este jueves 4 de junio incluso, la presidenta Laura Fernández hizo un guiño a esa posibilidad; así se lo dejó ver a una de las acompañantes de Fátima Bosch, actual Miss Universo.

“Ahora vamos a hablar a ver cuándo hacemos el certamen aquí en Costa Rica; a mí me encantaría. Tenemos playa, montaña, volcanes, sol, ciudades bellísimas y pura vida; cuenten con mi apoyo para lo que haga falta para ese certamen aquí”, dijo la mandataria.

Ahora, queda esperar si en el futuro Costa Rica realmente buscará albergar la gran noche de los certámenes de belleza.