¡Sorpresa en Miss Universo Costa Rica! Una reina de belleza desfiló luciendo su embarazo

La primera sorpresa de Miss Universo Costa Rica 2026 se dio al inicio de la transmisión de la gala final que se realiza la noche de este viernes 5 de junio en el Centro de Convenciones.
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