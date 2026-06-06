¡Sorpresa en Miss Universo Costa Rica! Una reina de belleza desfiló luciendo su embarazo

La primera sorpresa de Miss Universo Costa Rica 2026 se dio al inicio de la transmisión de la gala final que se realiza la noche de este viernes 5 de junio en el Centro de Convenciones.

Una de las reinas de belleza desfiló a la entrada luciendo orgullosa su embarazo.

Se trata de Valeria Rees, Miss Costa Rica 2021, quien fue una de las invitadas especiales de la final del certamen criollo esta noche.

Rees está casada con el empresario Kurt Werner desde agosto del 2025.