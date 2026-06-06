De Heredia a Miss Universo: Mariale Acosta es la reina de la belleza de Costa Rica

Con 24 años y tras su segunda participación en el certamen, la herediana Mariale Acosta se coronó como Miss Universo Costa Rica. Ella representará a nuestro país en el concurso internacional que será en Puerto Rico.

Luego de una noche cargada de vestidos de gala, tacones y, sobre todo, muchísimas reinas de belleza, Costa Rica tiene a su nueva representante para Miss Universo: la herediana Mariale Acosta.

En medio de gritos y emociones, Mahyla Roth entregó su corona. En la final del certamen, el segundo lugar fue para Brenda Alfaro y el tercer puesto lo ocupó la guanacasteca Samaria Montero.

Los encargados de tomar la decisión de otorgar el título fueron el experto en certámenes Geury Rodríguez, la doctora Natalia Quesada y el reconocido missólogo Ramiro Barrio. Además, se sumó la experiencia de las reinas costarricenses Karina Ramos, Verónica González y Valeria Rees, mientras que la mirada internacional la aportó Victoria Kjaer, Miss Universo 2024 y directora de la franquicia de su país.

Aunque la gala se extendió por casi una hora más, la jornada se vivió con glamour, brillos y cientos de emociones al mismo tiempo.

Gran gala de brillo y misses

La noche de gala y emociones dio inicio con un impresionante desfile que reunió a todas las misses invitadas; un total de 19 reinas de belleza internacionales y nacionales fueron presentadas frente a un público que no se cansó de gritar y celebrar la belleza costarricense.

Algunas de las más ovacionadas fueron Sheynnis Palacios, Victoria Kjaer, Mahyla Roth y Johanna Solano en el preámbulo de una noche espectacular.

Acto seguido, las 14 concursantes subieron al escenario con un vestido corto rojo y realizaron una coreografía a ritmo de salsa. Una por una pasó al frente del escenario para decir su nombre y el lugar que representaban.

El auditorio enloqueció con la llegada a escena de Samaria Montero y María Alejandra Acosta, quien incluso animó al público en el inicio de una prometedora competición que terminaría con ambas tomadas de las manos.

Uno de los momentos más recordados de la gala le brindó premios a varias de las candidatas:

Mejor esencia: Alexia Sánchez.

Miss elegancia: María Alejandra Acosta.

Mejor sonrisa: Samaria Montero.

Miss fotogénica: Aaliyah Cunningham.

Mejor rostro: Nayeli Montenegro.

Mejor creadora digital: Samaria Montero.

La gala estuvo cargada de brillos e invitadas especiales. (Rafael Pacheco Granados)

Luego de esos reconocimientos llegó el primer momento decisivo de la velada, el top 10 que dejó por fuera a las candidatas: Melany Villalobos, Nayeli Montenegro, Chantal Solano y Reidy Gutiérrez.

El gran momento de glamour en la noche llegó acompañado de un show similar a los acostumbrados en la alta costura internacional. Mientras las 10 candidatas se deslizaban por la pasarela, la voz de Emilia Dides, Miss Universo Chile 2024, enmarcó la sublime escena.

Los vestidos entre lentejuelas y capas destacaron con colores dorados, plateados, morados, azules y anaranjados; la elegancia pasó a la tensión absoluta, pues se conoció el top 5 del certamen. Las elegidas fueron:

Yoselyn Ureña.

Aaliyah Cunningham.

Samaria Montero.

Brenda Alfaro.

Mariale Acosta.

La tensión fue de menos a más, manos sudorosas y los nervios se apoderaban de la sala con el pasar del tiempo, pues llegaba la ronda de preguntas para definir el top 3. Las consultas estuvieron relacionadas con cómo llevarían la corona del Miss Universo Costa Rica, redes sociales y juventudes.

Los encargados de hacer las consultas fueron Elena Hidalgo, Geury Rodríguez, Ramiro Barrio, Karina Ramos y Victoria Kjaer. Una de las sorpresas de la noche fue cuando la candidata Acosta respondió su consulta en inglés y dejó al auditorio en silencio.

Esa consulta le valió su pase al top 3 junto a Samaria Montero y Brenda Alfaro.

“Tenía mucho miedo de estar aquí otra vez; me daba más miedo no intentarlo. Nuestras diferencias nos hacen merecedoras de una corona; estoy lista para ser su reina”, dijo Mariale, quien fue virreina en el 2024.

Por otro lado, Alfaro habló desde su experiencia: “Vengo en mis tres facetas: mujer que cree en levantarse una y otra vez, la de madre que sabe que cualquier decisión afectará a una generación y, como empresaria, si tienen un sueño, son capaces de lograrlo”, afirmó.

Por último, la guanacasteca Samaria Montero contó: “Desde los 14 años he soñado con este momento; hoy estoy aquí porque creo en una generación de mujeres que no se limita ni se encasilla; yo quiero ser la voz que lo demuestra ante el universo”.

Al cierre de la noche, las emociones fueron a flor de piel cuando Mahyla Roth entregó su corona a Mariale Acosta ante los gritos y emociones del auditorio.