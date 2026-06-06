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De Heredia a Miss Universo: Mariale Acosta es la reina de la belleza de Costa Rica

La joven de 24 años tuvo su revancha luego de quedar como virreina en el 2024

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Por Fiorella Montoya
Miss Universo Costa Rica 2026, llamado la Gala dorada de la misses
Con 24 años y tras su segunda participación en el certamen, la herediana Mariale Acosta se coronó como Miss Universo Costa Rica. Ella representará a nuestro país en el concurso internacional que será en Puerto Rico. (Rafael Pacheco)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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