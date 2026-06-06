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Johanna Solano responde a una pregunta incómoda antes del Miss Universo Costa Rica: ‘Se salvan que ya no podemos’

La modelo, deportista y presentadora de televisión cargó la corona de la mujer más bella del país en el 2011

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Por Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.
Johanna Solano
Johanna Solano, reina de belleza de nuestro país en el 2011, es una de las invitadas especiales a la gala de coronación de Miss Universo Costa Rica 2026. (Fiorella Montoya)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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