Johanna Solano responde a una pregunta incómoda antes del Miss Universo Costa Rica: ‘Se salvan que ya no podemos’

Johanna Solano, reina de belleza de nuestro país en el 2011, es una de las invitadas especiales a la gala de coronación de Miss Universo Costa Rica 2026.

Minutos antes de la gala de elección y coronación de Miss Universo Costa Rica 2026, una de las reinas de belleza más queridas de nuestro país respondió a una pregunta incómoda ante los medios de comunicación: ¿Volvería a participar en un certamen?

Johanna Solano, quien cargó la corona de Miss Costa Rica 2011 y quien clasificó en el top 10 de Miss Universo ese año, contestó sin tapujos, pero antes soltó una broma con su acostumbrado buen sentido del humor: “Ya no me aceptan en ningún lado, por edad”, dijo entre risas.

Agregó que hace unos días conversó con su amiga Karina Ramos, Miss Costa Rica 2014, sobre ese tema y llegó a una conclusión: “Espero no equivocarme, creo que nos iría mejor de lo que nos fue porque somos mujeres mucho más maduras”, expresó.

Además, comentó que la madurez y la personalidad que han forjado les ayudarían en un Miss Universo. “Hemos tenido muchas más experiencias de vida, nos sentimos mucho más seguras, hemos forjado muy claramente nuestra personalidad (...) ¡Se salvan que ya no podemos participar!”, concluyó.

La noche de este viernes 5 de junio se realizará la gran final del certamen Miss Universo Costa Rica 2026 para elegir a la representante tica de cara al concurso internacional.